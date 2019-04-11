Названы продукты, которые питают и лечат волосы11.04.2019 22:18
Названы продукты для красивой шевелюры. Один из главных секретов густых, длинных и красивых локонов – вовсе не маски и шампуни, а правильная диета. Сохранить красоту и здоровье волос ... подробнее →
Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко11.04.2019 21:43
В Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа, пишет Обозреватель . Нововведение предусмотрены законом о ... подробнее →
Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец11.04.2019 21:20
В Славянском районе (Донецкая обл.) начался ремонт моста через реку Северский Донец на автодороге по маршруту движения Богородичное – Святогорск. На время ремонта проезжая часть частично ... подробнее →
В НАТО утвердили пакет помощи Украине11.04.2019 21:06
Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время 12-го Киевского форума по безопасности, ... подробнее →
В Украине изменили правила трудоустройства11.04.2019 20:45
10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Об этом ... подробнее →
Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ11.04.2019 20:30
Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в ... подробнее →
Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция11.04.2019 20:16
После того как в сети появился ролик, на котором Зеленского сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны Об этом заявили в пресс-службе команды ... подробнее →
Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина11.04.2019 19:48
Все центры «Паспортный сервис» в стране работать не будут Украинцы биометрические паспорта не получат. Их выдача приостановлена. Сообщается, что Государственное ... подробнее →
Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт11.04.2019 19:40
Зловживання референдумами може зашкодити демократії, - експерт Інститут референдуму має численні недоліки, ігнорування яких може обернутися великими проблемами для країни. Під гаслами ... подробнее →
Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе11.04.2019 19:33
В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО. Как передает replyua.net ... подробнее →
Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов11.04.2019 19:15
С начала суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По ... подробнее →
Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения11.04.2019 18:56
Сегодня, 11 апреля, сеть подорвал ролик, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, передает replyua.net . По предварительным данным, данная работа, может ... подробнее →
Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле11.04.2019 18:37
Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся? Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, ... подробнее →
Донбасс продолжают минировать11.04.2019 18:15
Беспилотники СММ ОБСЕ обнаружили новые мины на Донбассе, сообщает avdeevka.city, изучив последний отчет Миссии. 4 апреля ориентировочно в 1 км к юго-востоку от Красногоровки БПЛА СММ ... подробнее →
Украинцы начали скупать доллары перед выборами: когда ждать ослабления нацвалюты11.04.2019 18:00
Украинцы начали скупать доллары перед вторым туром президентских выборов. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономически вопросам Всеволод Степанюк. «Население ... подробнее →
Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)11.04.2019 17:45
Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на ... подробнее →
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями19:57
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов