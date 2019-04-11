Названы продукты, которые питают и лечат волосы11.04.2019 22:18
Названы продукты для красивой шевелюры. Один из главных секретов густых, длинных и красивых локонов – вовсе не маски и шампуни, а правильная диета. Сохранить красоту и здоровье волос ... подробнее →
Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко11.04.2019 21:43
В Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа, пишет Обозреватель . Нововведение предусмотрены законом о ... подробнее →
Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец11.04.2019 21:20
В Славянском районе (Донецкая обл.) начался ремонт моста через реку Северский Донец на автодороге по маршруту движения Богородичное – Святогорск. На время ремонта проезжая часть частично ... подробнее →
В НАТО утвердили пакет помощи Украине11.04.2019 21:06
Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время 12-го Киевского форума по безопасности, ... подробнее →
В Украине изменили правила трудоустройства11.04.2019 20:45
10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Об этом ... подробнее →
Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ11.04.2019 20:30
Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в ... подробнее →
Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция11.04.2019 20:16
После того как в сети появился ролик, на котором Зеленского сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны Об этом заявили в пресс-службе команды ... подробнее →
Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина11.04.2019 19:48
Все центры «Паспортный сервис» в стране работать не будут Украинцы биометрические паспорта не получат. Их выдача приостановлена. Сообщается, что Государственное ... подробнее →
Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт11.04.2019 19:40
Зловживання референдумами може зашкодити демократії, - експерт Інститут референдуму має численні недоліки, ігнорування яких може обернутися великими проблемами для країни. Під гаслами ... подробнее →
Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе11.04.2019 19:33
В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО. Как передает replyua.net ... подробнее →
Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов11.04.2019 19:15
С начала суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По ... подробнее →
Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения11.04.2019 18:56
Сегодня, 11 апреля, сеть подорвал ролик, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, передает replyua.net . По предварительным данным, данная работа, может ... подробнее →
Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле11.04.2019 18:37
Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся? Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, ... подробнее →
Донбасс продолжают минировать11.04.2019 18:15
Беспилотники СММ ОБСЕ обнаружили новые мины на Донбассе, сообщает avdeevka.city, изучив последний отчет Миссии. 4 апреля ориентировочно в 1 км к юго-востоку от Красногоровки БПЛА СММ ... подробнее →
Украинцы начали скупать доллары перед выборами: когда ждать ослабления нацвалюты11.04.2019 18:00
Украинцы начали скупать доллары перед вторым туром президентских выборов. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономически вопросам Всеволод Степанюк. «Население ... подробнее →
Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)11.04.2019 17:45
Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на ... подробнее →
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