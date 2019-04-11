Названы продукты, которые питают и лечат волосы 11.04.2019 22:18 Названы продукты для красивой шевелюры. Один из главных секретов густых, длинных и красивых локонов – вовсе не маски и шампуни, а правильная диета. Сохранить красоту и здоровье волос ... подробнее →

Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко 11.04.2019 21:43 В Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа, пишет Обозреватель . Нововведение предусмотрены законом о ... подробнее →