Названы продукты, которые питают и лечат волосы

11.04.2019 22:18

Названы продукты для красивой шевелюры. Один из главных секретов густых, длинных и красивых локонов – вовсе не маски и шампуни, а правильная диета. Сохранить красоту и здоровье волос ... подробнее →

Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко

11.04.2019 21:43

В Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа, пишет  Обозреватель . Нововведение предусмотрены законом о ... подробнее →

Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец

11.04.2019 21:20

В Славянском районе (Донецкая обл.) начался ремонт моста через реку Северский Донец на автодороге по маршруту движения Богородичное – Святогорск. На время ремонта проезжая часть частично ... подробнее →

В НАТО утвердили пакет помощи Украине

11.04.2019 21:06

Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время 12-го Киевского форума по безопасности, ... подробнее →

В Украине изменили правила трудоустройства

11.04.2019 20:45

10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью.  Об этом ... подробнее →

Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ

11.04.2019 20:30

Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в ... подробнее →

Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция

11.04.2019 20:16

После того как в сети появился ролик, на котором  Зеленского  сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны Об этом заявили в пресс-службе команды ... подробнее →

Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина

11.04.2019 19:48

Все центры  «Паспортный сервис»  в стране работать не будут Украинцы биометрические паспорта не получат. Их выдача приостановлена. Сообщается, что Государственное ... подробнее →

Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт

11.04.2019 19:40

Зловживання референдумами може зашкодити демократії, - експерт Інститут референдуму має численні недоліки, ігнорування яких може обернутися великими проблемами для країни. Під гаслами ... подробнее →

Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе

11.04.2019 19:33

В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО. Как передает  replyua.net ... подробнее →

Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов

11.04.2019 19:15

С начала суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По ... подробнее →

Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения

11.04.2019 18:56

Сегодня, 11 апреля, сеть подорвал ролик, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, передает  replyua.net . По предварительным данным, данная работа, может ... подробнее →

Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле

11.04.2019 18:37

Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся? Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, ... подробнее →

Донбасс продолжают минировать

11.04.2019 18:15

Беспилотники СММ ОБСЕ обнаружили новые мины на Донбассе, сообщает avdeevka.city, изучив последний отчет Миссии. 4 апреля ориентировочно в 1 км к юго-востоку от Красногоровки БПЛА СММ ... подробнее →

Украинцы начали скупать доллары перед выборами: когда ждать ослабления нацвалюты

11.04.2019 18:00

Украинцы начали скупать доллары перед вторым туром президентских выборов. Об этом в комментарии  ГолосUA  сообщил эксперт по экономически вопросам Всеволод Степанюк. «Население ... подробнее →

Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)

11.04.2019 17:45

Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на ... подробнее →

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