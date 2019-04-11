Все центры «Паспортный сервис» в стране работать не будут Украинцы биометрические паспорта не получат. Их выдача приостановлена. Сообщается, что Государственное ... подробнее →

После того как в сети появился ролик, на котором Зеленского сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны Об этом заявили в пресс-службе команды ... подробнее →

Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в ... подробнее →

10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Об этом ... подробнее →

Сегодня, 11 апреля, сеть подорвал ролик, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, передает replyua.net . По предварительным данным, данная работа, может ... подробнее →

С начала суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По ... подробнее →

В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО. Как передает replyua.net ... подробнее →

Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на ... подробнее →

Украинцы начали скупать доллары перед вторым туром президентских выборов. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономически вопросам Всеволод Степанюк. «Население ... подробнее →

Беспилотники СММ ОБСЕ обнаружили новые мины на Донбассе, сообщает avdeevka.city, изучив последний отчет Миссии. 4 апреля ориентировочно в 1 км к юго-востоку от Красногоровки БПЛА СММ ... подробнее →

Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся? Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, ... подробнее →

Невероятное видео: кто-то гуляет по облакам? 11.04.2019 17:30 Женщина из Алабамы хотела заснять непогоду. Вместо этого в объектив попало нечто поинтереснее. Видео было загружено в Facebook: между облаками видна таинственная фигура, которая как будто бы шествует через нереально яркий просвет в тучах. Интересно, что ... подробнее →

Турчинов озвучил ближайшие планы России 11.04.2019 17:02 Россия готовится к полномасштабной войне в Европе и Украина должна стать первым плацдармом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Так, ... подробнее →

Американец рассказал о встрече с тремя пришельцами 11.04.2019 16:48 Мужчина утверждает, что он часто видел НЛО. Уфолог Ник Редферн получил письмо от человека, который видел НЛО, а потом пережил еще более пугающие события, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →