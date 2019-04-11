В Украине изменили правила трудоустройства

11.04.2019 20:45

10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью.  Об этом ... подробнее →

Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ

11.04.2019 20:30

Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в ... подробнее →

Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция

11.04.2019 20:16

После того как в сети появился ролик, на котором  Зеленского  сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны Об этом заявили в пресс-службе команды ... подробнее →

Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина

11.04.2019 19:48

Все центры  «Паспортный сервис»  в стране работать не будут Украинцы биометрические паспорта не получат. Их выдача приостановлена. Сообщается, что Государственное ... подробнее →

Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт

11.04.2019 19:40

Зловживання референдумами може зашкодити демократії, - експерт Інститут референдуму має численні недоліки, ігнорування яких може обернутися великими проблемами для країни. Під гаслами ... подробнее →

Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе

11.04.2019 19:33

В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО. Как передает  replyua.net ... подробнее →

Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов

11.04.2019 19:15

С начала суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По ... подробнее →

Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения

11.04.2019 18:56

Сегодня, 11 апреля, сеть подорвал ролик, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, передает  replyua.net . По предварительным данным, данная работа, может ... подробнее →

Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле

11.04.2019 18:37

Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся? Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, ... подробнее →

Донбасс продолжают минировать

11.04.2019 18:15

Беспилотники СММ ОБСЕ обнаружили новые мины на Донбассе, сообщает avdeevka.city, изучив последний отчет Миссии. 4 апреля ориентировочно в 1 км к юго-востоку от Красногоровки БПЛА СММ ... подробнее →

Украинцы начали скупать доллары перед выборами: когда ждать ослабления нацвалюты

11.04.2019 18:00

Украинцы начали скупать доллары перед вторым туром президентских выборов. Об этом в комментарии  ГолосUA  сообщил эксперт по экономически вопросам Всеволод Степанюк. «Население ... подробнее →

Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)

11.04.2019 17:45

Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на ... подробнее →

Невероятное видео: кто-то гуляет по облакам?

11.04.2019 17:30

Женщина из Алабамы хотела заснять непогоду. Вместо этого в объектив попало нечто поинтереснее. Видео было загружено в Facebook: между облаками видна таинственная фигура, которая как будто бы шествует через нереально яркий просвет в тучах. Интересно, что ... подробнее →

Липовые платежки за коммуналку наводнили украину: «считают лишнее», детали

11.04.2019 17:17

Нацкомиссия максимально оштрафовала ряд операторов ГРС, и обязала компании произвести перерасчет доначислений в  платежках  с октября 2018 года. Газораспределительные компании ... подробнее →

Турчинов озвучил ближайшие планы России

11.04.2019 17:02

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе и Украина должна стать первым плацдармом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Так, ... подробнее →

Американец рассказал о встрече с тремя пришельцами

11.04.2019 16:48

Мужчина утверждает, что он часто видел НЛО. Уфолог Ник Редферн получил письмо от человека, который видел НЛО, а потом пережил еще более пугающие события, сообщает  Хроника.инфо  со ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 55 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх