Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция 11.04.2019 20:16 После того как в сети появился ролик, на котором Зеленского сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны Об этом заявили в пресс-службе команды ... подробнее →

Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе 11.04.2019 19:33 В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО. Как передает replyua.net ... подробнее →