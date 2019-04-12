С массовым оттоком студентов выпускных курсов столкнулись "администрации""вузов", действующих в так называемой "ЛНР". Как пишет в Twitter блогер hochu _ domoy, оккупационные "власти" в Луганске ... подробнее →

Единственный способ завершить военный конфликт на Донбассе — это политико-дипломатический путь. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает ... подробнее →

Бороться с фейковой информацией, которую распространяют на неподконтрольном Донбассе, нужно уже сегодня путем возврата социальных выплат и пенсий. Так считает координатор группы «Информационное ... подробнее →

Настоящая паника началась в оккупированном Луганске из-за решения России прекратить спонсировать так называемую "детскую гуманитарку". Эту помощь семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, ... подробнее →

В пассажирском поезед Харьков-Херсон подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой источник в правоохранительных органах. ... подробнее →

На днях украинские бойцы продвинулись более чем на километр в «серой зоне» на Донетчине и заняли здания, где ранее базировались подразделения НВФ. Об этом сообщается в сюжете ... подробнее →

В Украине в середине апреля неожиданно выпал снег. Соответствующие фотографии появились в сети Снегом засыпало вершину горы Поп Иван в украинских Карпатах. Об этом рассказали спасатели на странице ... подробнее →

В Мариуполе металлургические комбинаты «Азовсталь и имени Ильича отключены от водоснабжения из-за задолженности «Воды Донбасса» за электроэнергию. Из-за задолженности КП ... подробнее →

Сейчас Донецкий международный аэропорт им. С. Прокофьева (ДАП) ассоциируется у множества украинцев с 242-дневной обороной, с киборгами и еще с руинами, оставшимися после сражений, и после того ада, ... подробнее →

Госбюджета Украины будет недостаточно для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру неподконтрольного Донбасса в случае его деоккупации. О проблемах этого процесса рассказал координатор ... подробнее →

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проводят тренировки по скрытому выдвижению на передовые позиции. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны ... подробнее →

Водоснабжение Донбасса под угрозой 12.04.2019 17:57 Бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил ... подробнее →

Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях 12.04.2019 17:32 В Украине более 3 млн взрослых людей живут не по месту регистрации. Обычно такие граждане переезжают в другие города, арендуют квартиры и не регистрируются по новому месту жительства. С одной ... подробнее →

Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава 12.04.2019 17:14 Подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе понесли серьезные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет ДонПресс. На своей странице в соцсети ... подробнее →