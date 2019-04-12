В Украине в середине апреля неожиданно выпал снег. Соответствующие фотографии появились в сети Снегом засыпало вершину горы Поп Иван в украинских Карпатах. Об этом рассказали спасатели на странице ... подробнее →

С массовым оттоком студентов выпускных курсов столкнулись "администрации""вузов", действующих в так называемой "ЛНР". Как пишет в Twitter блогер hochu _ domoy, оккупационные "власти" в Луганске ... подробнее →

Единственный способ завершить военный конфликт на Донбассе — это политико-дипломатический путь. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает ... подробнее →

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проводят тренировки по скрытому выдвижению на передовые позиции. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны ... подробнее →

Настоящая паника началась в оккупированном Луганске из-за решения России прекратить спонсировать так называемую "детскую гуманитарку". Эту помощь семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, ... подробнее →

В пассажирском поезед Харьков-Херсон подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой источник в правоохранительных органах. ... подробнее →

На днях украинские бойцы продвинулись более чем на километр в «серой зоне» на Донетчине и заняли здания, где ранее базировались подразделения НВФ. Об этом сообщается в сюжете ... подробнее →