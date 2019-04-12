Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина

12.04.2019 21:39

Предатель Игорь Мартынов лишился должности заместителя председателя "Совета министров" террористической "ДНР". Москва таким образом послала красноречивый сигнал главарю "республики" Денису Пушилину. ... подробнее →

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе

12.04.2019 21:20

Единственный способ завершить военный конфликт на Донбассе — это политико-дипломатический путь. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает ... подробнее →

Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт

12.04.2019 21:01

С массовым оттоком студентов выпускных курсов столкнулись "администрации""вузов", действующих в так называемой "ЛНР". Как пишет в Twitter блогер hochu _ domoy, оккупационные "власти" в Луганске ... подробнее →

Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом

12.04.2019 20:41

В Украине в середине апреля неожиданно выпал снег. Соответствующие фотографии появились в сети Снегом засыпало вершину горы Поп Иван в украинских Карпатах. Об этом рассказали спасатели на странице ... подробнее →

Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО

12.04.2019 20:18

На днях украинские бойцы продвинулись более чем на километр в «серой зоне» на Донетчине и заняли здания, где ранее базировались подразделения НВФ. Об этом сообщается в сюжете ... подробнее →

ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями

12.04.2019 19:57

В пассажирском поезед Харьков-Херсон подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой источник в правоохранительных органах. ... подробнее →

Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности

12.04.2019 19:42

Настоящая паника началась в оккупированном Луганске из-за решения России прекратить спонсировать так называемую "детскую гуманитарку". Эту помощь семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, ... подробнее →

Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ

12.04.2019 19:21

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проводят тренировки по скрытому выдвижению на передовые позиции. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны ... подробнее →

Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт

12.04.2019 18:58

Госбюджета Украины будет недостаточно для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру неподконтрольного Донбасса в случае его деоккупации. О проблемах этого процесса рассказал координатор ... подробнее →

Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия

12.04.2019 18:40

Сейчас Донецкий международный аэропорт им. С. Прокофьева (ДАП) ассоциируется у множества украинцев с 242-дневной обороной, с киборгами и еще с руинами, оставшимися после сражений, и после того ада, ... подробнее →

В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения

12.04.2019 18:23

В Мариуполе металлургические комбинаты «Азовсталь и имени Ильича отключены от водоснабжения из-за задолженности «Воды Донбасса» за электроэнергию. Из-за задолженности КП ... подробнее →

Водоснабжение Донбасса под угрозой

12.04.2019 17:57

Бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил ... подробнее →

Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях

12.04.2019 17:32

В Украине более 3 млн взрослых людей живут не по месту регистрации. Обычно такие граждане переезжают в другие города, арендуют квартиры и не регистрируются по новому месту жительства. С одной ... подробнее →

Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава

12.04.2019 17:14

Подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе понесли серьезные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет ДонПресс. На своей странице в соцсети ... подробнее →

В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля

12.04.2019 16:49

В Калининском районе неподконтрольного украинским властям Донецка задержали 59-летнего подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ... подробнее →

На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева

12.04.2019 16:29

В четверг, 11 апреля, районе операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Роман Чибинеев. Как сообщили ... подробнее →

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