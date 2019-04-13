Чего хочет ДОНЧАНИН?

13.04.2019 12:49

В этих условиях самое страшное – искусственно созданный информационный вакуум, — сплошная черная дыра, сотканная из обещаний и вранья, которая беспощадно поглощает людей одного за другим. ... подробнее →

Российские военные утопили распиаренный танк "Армата". ВИДЕО

13.04.2019 12:33

В России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет. В сети не оставили без внимания оплошность ... подробнее →

РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"

13.04.2019 12:09

Гибридная армия Российской Федерации продолжает разжигать обстановку на Донбассе, но ни один обстрел противника не остается без адекватного ответа ВСУ. За прошедшие сутки, 12 апреля, вооруженные ... подробнее →

Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»

13.04.2019 11:52

Оккупационные «власти ДНР» и российские пропагандисты хотят провести на временно оккупированных территориях Донецкой области «акцию «Бессмертный полк». Однако, люди не ... подробнее →

Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана

13.04.2019 11:27

Медики составили рейтинг заболеваний, при которых ни в коем случае нельзя посещать баню. Как передает replyua.net, посещение бани считается довольно полезным занятием и способствует оздоровлению ... подробнее →

Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные

13.04.2019 11:08

По данным синоптиков, в субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, временами дождь, временами туман. В течение дня возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 14 м/с. Температура ... подробнее →

На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями

13.04.2019 10:53

Инспекторы в ходе проверки на территории Попаснянского района (Луганская обл.) вблизи с. Камышеваха, в лесном массиве выявили факт незаконной охоты неустановленными лицами с помощью запрещенных ... подробнее →

Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины

13.04.2019 10:37

Президент Петр Порошенко за последних два года без официального объявения, скрытно, трижды был на Мальдивах и в Испании, летал в Норвегию и Францию. Речь идет об отдыхе, досуге и времяпровождение с ... подробнее →

От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака

13.04.2019 10:19

Астрологи уверены, что знак зодиака оказывает на людей сильное влияние. Какие же «грязные секреты» он может рассказать о человеке? 1. Овен Эти люди очень вспыльчивы и ревнивы. Овен может ... подробнее →

Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция

13.04.2019 10:02

Переселенцы могут изменить место своего голосования во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, только до 15 апреля (включительно). Однако есть возможность побороться за ... подробнее →

Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги

13.04.2019 09:33

Имя наделяет человека определенной жизненной программой от которой зависит будет ли человек счастливым и успешным или бедным и несчастным, пишет from-ua. Если женщине подходит ее имя, то, наделенная ... подробнее →

Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»

13.04.2019 08:58

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: ... подробнее →

На Донбассе боевики стреляют из минометов и гранатометов

13.04.2019 08:53

С начала текущих суток, 13 апреля, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. А вчера, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции ... подробнее →

Боевики «ДНР» запрещают медикам в Старомихайловки говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ

13.04.2019 08:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области запрещают медицинским работникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что ... подробнее →

Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"

13.04.2019 08:29

В кадр попал Киевский проспект Донецка. Ему в разгар оккупации Донбасса досталось больше всего. Сейчас здесь до сих пор руины. Но в уцелевших домах поныне живут люди. Жители Донецка мрачные фото ... подробнее →

Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО

13.04.2019 08:11

В социальных сетях появилось видео, на котором горит один из восьми российских танков взорванных на полигоне в Торезе 18 ноября 2018 года. Об этом передает « donpress.com ». ... подробнее →

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