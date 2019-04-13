Оккупационные «власти ДНР» и российские пропагандисты хотят провести на временно оккупированных территориях Донецкой области «акцию «Бессмертный полк». Однако, люди не ... подробнее →

Гибридная армия Российской Федерации продолжает разжигать обстановку на Донбассе, но ни один обстрел противника не остается без адекватного ответа ВСУ. За прошедшие сутки, 12 апреля, вооруженные ... подробнее →

В России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет. В сети не оставили без внимания оплошность ... подробнее →

В этих условиях самое страшное – искусственно созданный информационный вакуум, — сплошная черная дыра, сотканная из обещаний и вранья, которая беспощадно поглощает людей одного за другим. ... подробнее →

Президент Петр Порошенко за последних два года без официального объявения, скрытно, трижды был на Мальдивах и в Испании, летал в Норвегию и Францию. Речь идет об отдыхе, досуге и времяпровождение с ... подробнее →

Инспекторы в ходе проверки на территории Попаснянского района (Луганская обл.) вблизи с. Камышеваха, в лесном массиве выявили факт незаконной охоты неустановленными лицами с помощью запрещенных ... подробнее →

По данным синоптиков, в субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, временами дождь, временами туман. В течение дня возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 14 м/с. Температура ... подробнее →

Медики составили рейтинг заболеваний, при которых ни в коем случае нельзя посещать баню. Как передает replyua.net, посещение бани считается довольно полезным занятием и способствует оздоровлению ... подробнее →

От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака 13.04.2019 10:19 Астрологи уверены, что знак зодиака оказывает на людей сильное влияние. Какие же «грязные секреты» он может рассказать о человеке? 1. Овен Эти люди очень вспыльчивы и ревнивы. Овен может ... подробнее →

Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги 13.04.2019 09:33 Имя наделяет человека определенной жизненной программой от которой зависит будет ли человек счастливым и успешным или бедным и несчастным, пишет from-ua. Если женщине подходит ее имя, то, наделенная ... подробнее →