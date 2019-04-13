Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля13.04.2019 22:38
Гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака показывает определенную тенденцию, пишет planetanovosti. Овен. В апреле вы не будете жаловаться на судьбу, так как всё будет складываться хорошо. В новом ... подробнее →
10 народных примет, которые всегда сбываются13.04.2019 22:12
Народные приметы, при всей своей затейливости — удивительно нестабильное дело. Вы можете слопать хоть таз салата из клевера четырехлистника, но это вряд ли добавит вам чего-либо чудесного, ... подробнее →
Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer13.04.2019 21:50
В Украину прибыла новая партия американских боевых машин Hummer. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе, передает ... подробнее →
Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве13.04.2019 21:32
В зоне боевых действий на Донбассе правоохранители задокументировали факт систематического вымогательства со стороны командира сводного батальона охраны 101-й бригады. ... подробнее →
Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки13.04.2019 21:11
В сети показали фотографию с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха. Об этом сообщают в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости", передает ... подробнее →
Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности13.04.2019 20:49
Вселенная посылает нам сигналы, знаки и даже видения именно в тот момент, когда это необходимо. Однако в суете повседневной жизни мы редко обращаем внимание на странные события, которые периодически ... подробнее →
В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ13.04.2019 20:31
В бою под Авдеевкой 12 апреля, погиб старший сержант Игорь Игнатенко. Об этом рассказал на дневном брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов. Старший сержант Игнатенко вместе с ... подробнее →
Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает13.04.2019 20:10
Долг в 1,6 млрд грн по выплате больничных имеет фонд социального страхования, который задерживает их по несколько недель. Более того, этой осенью выплаты могут и вовсе прекратиться. Об этом сообщила ... подробнее →
В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения13.04.2019 19:56
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в кабинете физики учреждения образования обнаружили источники гамма-излучения. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ... подробнее →
В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ13.04.2019 19:32
В неподконтрольном Луганске произошло смертельное ДТП с участием членов НВФ «ЛНР». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает сообщество «Свердловск — ты должен это знать» в ... подробнее →
Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина13.04.2019 19:09
В Лисичанске (Луганская обл.) произошел взрыв на желатиновом заводе. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, пишут Донецкие новости. ... подробнее →
Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки13.04.2019 18:44
В сети показали фотографии как сейчас выглядит парк Металлургов и школа № 9 в неподконтрольной Макеевке (Донецкая область). Об этом сообщают в Telegram-канале «В Макеевке. В Донецке. ... подробнее →
Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного13.04.2019 18:20
С первых лет необъявленной войны нищие старые люди жили под взрывами снарядов практически на линии фронта, месяцами не вылезали из собственных погребов, пережидая обстрелы. Неравнодушные ... подробнее →
«Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг13.04.2019 18:09
«Укрзализныця» увеличивает количество онлайн-услуг, которые раньше не были доступны для оформления через интернет. Большую часть из них планируют активировать в 2019 году. Об этом ... подробнее →
На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы13.04.2019 17:52
Жители неподконтрольных территорий могут купить место в начале очереди на блокпосту так называемой «ДНР». Этой информацией очевидцы делятся в соцсетях, передает donpress.com . В ... подробнее →
Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая13.04.2019 17:28
Пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, то этот день будет иметь русско-советский формат. Об этом сообщает информагентство " Главком ", ссылаясь на слова председателя ... подробнее →
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- До полуночи без перерыва: В Славянске рассказали, как переселенцы меняют адрес голосования для выборов13:51
- На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер 13:30
- Горловка, Макеевка, Донецк: В Покровске рассказали, кто меняет адрес голосования для выборов президента Украины13:07
- «Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер12:52
- Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования12:31
- Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро 12:10
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз16:41
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине15:21
- Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14:57
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14:41
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- До полуночи без перерыва: В Славянске рассказали, как переселенцы меняют адрес голосования для выборов13:51
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине15:21
- Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14:57
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14:41
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля22:38
- 10 народных примет, которые всегда сбываются22:12
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности20:49
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе