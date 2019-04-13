Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля

13.04.2019 22:38

Гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака показывает определенную тенденцию, пишет planetanovosti. Овен. В апреле вы не будете жаловаться на судьбу, так как всё будет складываться хорошо. В новом ... подробнее →

10 народных примет, которые всегда сбываются

13.04.2019 22:12

Народные приметы, при всей своей затейливости — удивительно нестабильное дело. Вы можете слопать хоть таз салата из клевера четырехлистника, но это вряд ли добавит вам чего-либо чудесного, ... подробнее →

Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer

13.04.2019 21:50

В Украину прибыла новая партия американских боевых машин Hummer. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе, передает ... подробнее →

Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве

13.04.2019 21:32

В зоне боевых действий на Донбассе правоохранители задокументировали факт систематического вымогательства со стороны командира сводного батальона охраны 101-й бригады. ... подробнее →

Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки

13.04.2019 21:11

В сети показали фотографию с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха. Об этом сообщают в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости", передает ... подробнее →

Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности

13.04.2019 20:49

Вселенная посылает нам сигналы, знаки и даже видения именно в тот момент, когда это необходимо. Однако в суете повседневной жизни мы редко обращаем внимание на странные события, которые периодически ... подробнее →

В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ

13.04.2019 20:31

В бою под Авдеевкой 12 апреля, погиб старший сержант Игорь Игнатенко. Об этом рассказал на дневном брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов. Старший сержант Игнатенко вместе с ... подробнее →

Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает

13.04.2019 20:10

Долг в 1,6 млрд грн по выплате больничных имеет фонд социального страхования, который задерживает их по несколько недель. Более того, этой осенью выплаты могут и вовсе прекратиться. Об этом сообщила ... подробнее →

В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения

13.04.2019 19:56

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в кабинете физики учреждения образования обнаружили источники гамма-излучения. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ... подробнее →

В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ

13.04.2019 19:32

В неподконтрольном Луганске произошло смертельное ДТП с участием членов НВФ «ЛНР». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает сообщество «Свердловск — ты должен это знать» в ... подробнее →

Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина

13.04.2019 19:09

В Лисичанске (Луганская обл.) произошел взрыв на желатиновом заводе. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, пишут Донецкие новости. ... подробнее →

Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки

13.04.2019 18:44

В сети показали фотографии как сейчас выглядит парк Металлургов и школа № 9 в неподконтрольной Макеевке (Донецкая область). Об этом сообщают в Telegram-канале «В Макеевке. В Донецке. ... подробнее →

Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного

13.04.2019 18:20

С первых лет необъявленной войны нищие старые люди жили под взрывами снарядов практически на линии фронта, месяцами не вылезали из собственных погребов, пережидая обстрелы. Неравнодушные ... подробнее →

«Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг

13.04.2019 18:09

«Укрзализныця» увеличивает количество онлайн-услуг, которые раньше не были доступны для оформления через интернет. Большую часть из них планируют активировать в 2019 году. Об этом ... подробнее →

На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы

13.04.2019 17:52

Жители неподконтрольных территорий могут купить место в начале очереди на блокпосту так называемой «ДНР». Этой информацией очевидцы делятся в соцсетях, передает donpress.com . В ... подробнее →

Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая

13.04.2019 17:28

Пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, то этот день будет иметь русско-советский формат. Об этом сообщает информагентство " Главком ", ссылаясь на слова председателя ... подробнее →

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