В России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет. В сети не оставили без внимания оплошность ... подробнее →

В этих условиях самое страшное – искусственно созданный информационный вакуум, — сплошная черная дыра, сотканная из обещаний и вранья, которая беспощадно поглощает людей одного за другим. ... подробнее →

1 апреля троих военных ВСУ признали виновными в убийстве солдата, пытках подчиненныхи других преступлениях. Об этом сообщает издание ZN,UA . Обвинительный приговор к длительным тюремным ... подробнее →

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке из здания отеля Liverpool исчез огромный баннер группировки "Оплот". Внимание на символические изменения в облике Донецка обратил в Telegram ... подробнее →

По данным синоптиков, в субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, временами дождь, временами туман. В течение дня возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 14 м/с. Температура ... подробнее →

Медики составили рейтинг заболеваний, при которых ни в коем случае нельзя посещать баню. Как передает replyua.net, посещение бани считается довольно полезным занятием и способствует оздоровлению ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» и российские пропагандисты хотят провести на временно оккупированных территориях Донецкой области «акцию «Бессмертный полк». Однако, люди не ... подробнее →

Гибридная армия Российской Федерации продолжает разжигать обстановку на Донбассе, но ни один обстрел противника не остается без адекватного ответа ВСУ. За прошедшие сутки, 12 апреля, вооруженные ... подробнее →

Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины 13.04.2019 10:37 Президент Петр Порошенко за последних два года без официального объявения, скрытно, трижды был на Мальдивах и в Испании, летал в Норвегию и Францию. Речь идет об отдыхе, досуге и времяпровождение с ... подробнее →