В Украину прибыла новая партия американских боевых машин Hummer. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе, передает ... подробнее →

Народные приметы, при всей своей затейливости — удивительно нестабильное дело. Вы можете слопать хоть таз салата из клевера четырехлистника, но это вряд ли добавит вам чего-либо чудесного, ... подробнее →

Гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака показывает определенную тенденцию, пишет planetanovosti. Овен. В апреле вы не будете жаловаться на судьбу, так как всё будет складываться хорошо. В новом ... подробнее →

Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности 13.04.2019 20:49 Вселенная посылает нам сигналы, знаки и даже видения именно в тот момент, когда это необходимо. Однако в суете повседневной жизни мы редко обращаем внимание на странные события, которые периодически ... подробнее →

В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ 13.04.2019 20:31 В бою под Авдеевкой 12 апреля, погиб старший сержант Игорь Игнатенко. Об этом рассказал на дневном брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов. Старший сержант Игнатенко вместе с ... подробнее →