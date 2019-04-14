Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз14.04.2019 16:41
Украинцы рано обрадовались цветению деревьев, щебету птиц и теплому солнышку. Характер у весны-2019 года, как у истинной женщины, сильно переменчивый, и кажется, в ближайшую неделю она будет не в ... подробнее →
Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине14.04.2019 16:18
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из установок «Град» мирное село Орловка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →
У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»14.04.2019 15:55
Пока все указывает на поражение действующего президента Петра Порошенко шоумену Владимиру Зеленскому Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский оценил шансы украинского гаранта победить во ... подробнее →
«Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе14.04.2019 15:36
Президент РФ Владимир Путин достаточно уверенно себя чувствует. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передают Донецкие новости . ... подробнее →
Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине14.04.2019 15:21
Российский политолог Станислав Белковский считает, что дебаты между кандидатами в президенты Украины — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко — не повлияют ... подробнее →
Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14.04.2019 14:57
Сглаз в наше время - явление довольно таки редкое. Чаще всего люди сами себе это придумывают, объясняя этими диагнозами свою лень, бытовые, внутрисемейные проблемы и наплевательское отношение к ... подробнее →
«Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14.04.2019 14:41
Украинский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам с просьбой не поддаваться влиянии телеиндустрии. Об этом заявил Усик во время прямой трансляции в ... подробнее →
Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14.04.2019 14:26
Даже российские СМИ признают, что оккупация Донбасса была огромной ошибкой Кремля. РФ увязла в длительной кровопролитной войне, на которую тратятся огромные деньги. С громкой статьей по поводу 5-й ... подробнее →
В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко14.04.2019 14:09
Жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области приглашены к участию в голосовании по выбору проекта мемориального комплекса, посвященного убитому экс-главарю «ДНР» Александру ... подробнее →
До полуночи без перерыва: В Славянске рассказали, как переселенцы меняют адрес голосования для выборов14.04.2019 13:51
В отделе ведения Государственного реестра избирателей в Славянске (Донецкая обл.) процесс временной смены адреса голосования для участия во втором туре президентских выборов проходит спокойно. Об ... подробнее →
На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер14.04.2019 13:30
В поселке Александровка, расположенном на окраине неподконтрольного Украине Донецка мирная жительница была ранена в результате обстрела. Об этом сообщил так называемый «начальник ... подробнее →
Горловка, Макеевка, Донецк: В Покровске рассказали, кто меняет адрес голосования для выборов президента Украины14.04.2019 13:07
В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) отдел ведения Госрееста избирателей расположен на 4-м этаже здания мэрии. Несмотря на отсутствие лифта, сюда поднимаются даже ... подробнее →
«Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер14.04.2019 12:52
В центре неподконтрольного Украине Донецка вывесили большой баннер с надписью «Наш выбор — Россия». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com . По ... подробнее →
Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования14.04.2019 12:31
В Мариуполе в отделах ведения Государственного реестра избирателей отмечается наплыв желающих сменить адрес голосования для участия во втором туре выборов президента. Как передает корреспондент ... подробнее →
Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро14.04.2019 12:10
Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска Донецкой области зафиксированы небольшие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com . На ... подробнее →
На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО14.04.2019 11:49
В сети 13 апреля появилось видео колонны российской военной техники, которая перемещается по улицам оккупированного Севастополя. Запись опубликовал в своем Twitter пользователь с ником ... подробнее →
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