Российский политолог Станислав Белковский считает, что дебаты между кандидатами в президенты Украины — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко — не повлияют ... подробнее →

Пока все указывает на поражение действующего президента Петра Порошенко шоумену Владимиру Зеленскому Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский оценил шансы украинского гаранта победить во ... подробнее →

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из установок «Град» мирное село Орловка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →