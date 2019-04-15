«Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе

15.04.2019 12:00

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что для силового освобождения Донбасса Украине необходима соответствующая военно-политическая ситуация как внутри страны, так ... подробнее →

Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ

15.04.2019 11:46

Завод «Севморзавод», который располагается в аннексированном Крыму, станет ремонтной базой Черноморского флота России. Об этом пишут РИА Новости. Сообщается, что данное предприятие до 2014 года принадлежало действующему президенту Украины ... подробнее →

Грозы, дожди и похолодание: середина апреля преподнесет сюрпризы

15.04.2019 11:30

На этой неделе в Украине установится ненастная и прохладная погода. Как информирует  replyua.net  со ссылкой на данные Гидрометцентра, 15 апреля, в понедельник, на всей территории Украины ... подробнее →

Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО

15.04.2019 11:15

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировал возможный роспуск Верховной Рады Украины после победы во втором туре президентских выборах Украины. Об этом заявил спикер ... подробнее →

В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты

15.04.2019 11:00

Южноафриканская компания Smokey Treats заявила о создании первых в мире биоразлагаемых эко-сигарет, которые по-прежнему вредны для здоровья людей, но совершенно безопасны для окружающей среды, ... подробнее →

Состоялась премьера финального сезона сериала "Игра престолов"

15.04.2019 10:45

В воскресенье, 14 апреля, телеканал HBO начал премьерный показ финального сезона сериала "Игра престолов", сообщает NEWSONE.UA . Первую серию последнего сезона одними из первых смогли посмотреть ... подробнее →

У Ломаченко диагностировали вывих руки

15.04.2019 10:30

У чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко нет перелома руки после боя против британца Энтони Кроллы. Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас, ... подробнее →

Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора

15.04.2019 10:15

Пол Бегли прокомментировал недавний снимок черной дыры. 10 апреля международная группа ученых, объединив мощности передовых радиотелескопов в разных точках планеты, сумела получить первое ... подробнее →

Как сделать так, чтобы всегда везло

15.04.2019 10:03

1 фактор: Ясность Ясность означает, что вы точно знаете, что именно вы хотите. Ясность — 80% удачи и самый главный фактор везения. Все успешные люди совершенно ясно представляют себе, ЧТО они ... подробнее →

Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»

15.04.2019 09:45

Проведение президентских  выборов  в ряде областей Украины под угрозой срыва из-за кандидата Петра Порошенко Об этом сообщили в общественной сети «ОПОРА».  Так, ... подробнее →

Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения

15.04.2019 09:33

Угодивший в грандиозный скандал соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов может вернуться в проект и занять место Владимира Зеленского, который в скором времени, возможно, станет президентом ... подробнее →

«Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка

15.04.2019 09:17

Вчера, 14 апреля, из сообщения российских средств массовой информации стало известно, что строители из Российской Федерации начали процесс укладки железной дороги на железнодорожной части незаконно ... подробнее →

Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала

15.04.2019 09:00

Эксперимент длился два года.  Симптомы аутизма у детей удалось облегчить с помощью пересадки кишечной микрофлоры. Уже через два месяца после начала лечения ... подробнее →

Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах

15.04.2019 08:45

Государственная служба статистики сообщает о новых изменениях в ценах на продукты в Украине за месяц, с февраля по март 2019 года, передает  Политека . По информации Госстата, в Украине хлеб ... подробнее →

Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»

15.04.2019 08:30

Первая серия 8 сезона, самого ожидаемого сериала 2019 года «Игры престолов», выйдет 14 апреля в 21:00 в США. В Украине ее смогут увидеть 15 апреля в 4:00. Премьера сериала ... подробнее →

«Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента

15.04.2019 08:15

«Накал страстей» с приближением даты второго тура президентских выборов в Украине все больше увеличивается. Ситуацию прокомментировал известный журналист Украины  Виталий Портников , ... подробнее →

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