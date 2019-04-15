Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы15.04.2019 22:37
Крепкий сон необходим организму для восстановления, а от бессонницы в последние годы чаще всего страдают жители мегаполисов. Эксперты озвучили пять эффективных советов, способствующих ... подробнее →
СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)15.04.2019 22:17
Возле дома Владимира Зеленского заметили людей с оружием и боеприпасами Как стало известно, подозрительные люди были замечены в коттеджном городке под Киевом, неподалеку от дома ... подробнее →
Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки15.04.2019 22:16
В летнюю жару особенно важно всегда иметь под рукой бутылку воды и много пить, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Многие из нас покупают воду, а затем используют пластиковые ... подробнее →
Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США15.04.2019 21:48
США планируют дополнительно разместить в Польше до шести тысяч военнослужащих, сообщило в понедельник Польское радио со ссылкой на газету Речь Посполита, передает Корреспондент . По данным издания, договоренность об усилении американского военного ... подробнее →
Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание15.04.2019 21:30
Мэр Харькова Геннадий Кернес отреагировал на скандал вокруг фонтана «Каскад» в саду имени Шевченко Как стало известно ранее, фонтана «Каскад» после ... подробнее →
Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности15.04.2019 21:15
Украинцы с 1 мая будут платить за коммунальные услуги по новым правилам. Так, уже принятый закон обязывает каждого должника платить пеню. Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который ... подробнее →
Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)15.04.2019 21:02
В таком образе террорист на всеобщее обозрение появился впервые. До этого главарь "ДНР" предпочитал "классику": костюм и галстук. В соцсетях уже вовсю стебутся над "изменившимся" ... подробнее →
В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)15.04.2019 20:48
Пассажиры УЗ выложили в Интернет очередной видеоролик о шокирующих условиях, в которых железнодорожники перевозят людей. Кадры были сняты в вагоне поезда сообщением Киев-Шостка. Со слов очевидцев, ... подробнее →
Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим15.04.2019 20:21
Украинцам уже нужно готовиться к тому, что у нас будет новый президент, потому что электоральных возможностей, чтобы победить у Петра Порошенко нет, но это не значит, что на этом завершится эпоха ... подробнее →
Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?15.04.2019 20:04
В Украине переписали транспортный налог — стало известно, кому придется выложить крупную сумму Как известно, Министерство экономического развития Украины опубликовало свежий список люксовых ... подробнее →
У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля15.04.2019 19:48
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не намерен сегодня, 15 апреля присутствовать в студии телеканала ICTV для проведения в прямом эфире дебатов с действующим главой украинского государства ... подробнее →
«Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка15.04.2019 19:30
Российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил о серьезной проблеме с наличием лекарств в лечебных учреждениях неподконтрольного Украине Дрнецке. По его словам, ... подробнее →
Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым15.04.2019 19:15
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает об аннексии полуострова Крым Об этом говорится на официальном сайте политика. «Крым, безусловно, ... подробнее →
В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста15.04.2019 19:00
Сервис по продаже автобусных билетов inBus.ua совместно с автобусными перевозчиками - ООО "Авто-Экспрес" и ПАО "Мариуполь-Авто" - анонсировали запуск первой в Украине автобусной лоукост-системы, ... подробнее →
В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой15.04.2019 18:48
В сети опубликовался клип легендарной российской певицы Аллы Пугачевой на песню «Айсберг» в оригинальном качестве. Данный клип размещен на YouTube-канале «ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД» ... подробнее →
Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла15.04.2019 18:30
Новый материал становится более мутным после выделения накопленного тепла. Прозрачная древесина может однажды заменить стекло в окнах. Процесс превращения его в прозрачный также дает ему ... подробнее →
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