Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор16.04.2019 22:42
Пользование бытовыми кондиционерами снижает уровень кислорода в помещении, а также приводит к возникновению болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Об этом сообщил экс-заместитель председателя ... подробнее →
"Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды16.04.2019 22:17
В Мариуполе могут появится такие предприятия, как "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед". Создание новых локальных брендов предполагает в рамках одного из направлений проекта USAID ... подробнее →
Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко16.04.2019 21:59
Если штаб действующего президента Петра Порошенко перед вторым туром выборов убедиться в том, что невозможно фальсифицировать голосование, то они перейдут к плану Б. Под ним понимается подготовка к ... подробнее →
Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение16.04.2019 21:28
Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона 19 апреля. Об этом на брифинге сегодня, 16 ... подробнее →
НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО16.04.2019 20:59
Подразделения НВФ активно применяют лазеры против снайперов ООС. Противник на днях ослепил еще одного украинского военного и получили ответ. Об этом сообщил Центр волонтеров «People's ... подробнее →
В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов16.04.2019 20:31
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что если жители ОРДЛО получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство. Об этом он заявил в ... подробнее →
"ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал16.04.2019 20:05
Скандальноизвестная представительница МИД России Мария Захарова возмущена, что на оккупированной части Донбасса местные жители не могут принять участие в выборах президента в Украине, пишет ... подробнее →
Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара16.04.2019 19:38
Викарий архиепархии Парижа Филип Марсе надеется, что возникший пожар в соборе Парижской Богоматери — несчастный случай, а не преднамеренное преступление. В интервью журналистам, он также ... подробнее →
ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО16.04.2019 19:06
Украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками провели успешную спецоперацию по пресечению провокационных обстрелов боевиков, пишет Апостроф . Вследствие ... подробнее →
На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд16.04.2019 18:34
29 апреля из Киева в Мариуполь отправится поезд под номером 210. Об этом 0629 сообщили в «Укрзалізниці». Это дополнительный поезд, который станет четвертым по счету, и вывезет ... подробнее →
Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз16.04.2019 18:05
17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа. Об этом 16 апреля сообщила синоптик Наталка Диденко на ... подробнее →
Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»16.04.2019 17:42
Главный педиатр Украины Евгений Комаровский заявил о том, что некоторые пациенты принимают сразу несколько лекарственных препаратов для лечения простудных заболеваний, и это большая ошибка. Как ... подробнее →
Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС16.04.2019 17:18
72,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 25,4% - за действующего Президента ... подробнее →
У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16.04.2019 16:55
Освобожденная из-под стражи народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта, намерена выйти на работу в Верховную Раду уже на следующем пленарном заседании. Об этом ... подробнее →
На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16.04.2019 16:38
На Луганщине полицейские немедленно реагируют и проверяют сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской ... подробнее →
Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16.04.2019 16:13
На территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области на перемене неизвестный распылил газовый баллончик. В результате были госпитализированы около 20 учеников. Об этом сообщил отдел ... подробнее →
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание09:29
- Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд08:58
- В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов08:29
- Взрыв на шахте на Донбассе: появились новые данные о погибших08:08
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ07:48
- Россия и "ЛНР" умалчивали трагедию - страшный взрыв на шахте в Юрьевке убил десятки горняков07:29
- В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять21:20
- Жители "ЛДНР" жалуются на ухудшение жизни17:40
- Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)11:20
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами11:11
- Гороскоп на 26 апреля: Весам не стоит делать уборку, а Рыбам нужно действовать нестандартно10:51
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание09:29
- На Prozorro заработал интернет-магазин госзакупок09:15
- В Прибалтике Светлану Лободу «кинули» организаторы концертов09:00
- Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд08:58
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности