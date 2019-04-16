Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор 16.04.2019 22:42 Пользование бытовыми кондиционерами снижает уровень кислорода в помещении, а также приводит к возникновению болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Об этом сообщил экс-заместитель председателя ... подробнее →

Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко 16.04.2019 21:59 Если штаб действующего президента Петра Порошенко перед вторым туром выборов убедиться в том, что невозможно фальсифицировать голосование, то они перейдут к плану Б. Под ним понимается подготовка к ... подробнее →