Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор16.04.2019 22:42
Пользование бытовыми кондиционерами снижает уровень кислорода в помещении, а также приводит к возникновению болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Об этом сообщил экс-заместитель председателя ... подробнее →
"Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды16.04.2019 22:17
В Мариуполе могут появится такие предприятия, как "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед". Создание новых локальных брендов предполагает в рамках одного из направлений проекта USAID ... подробнее →
Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко16.04.2019 21:59
Если штаб действующего президента Петра Порошенко перед вторым туром выборов убедиться в том, что невозможно фальсифицировать голосование, то они перейдут к плану Б. Под ним понимается подготовка к ... подробнее →
Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение16.04.2019 21:28
Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона 19 апреля. Об этом на брифинге сегодня, 16 ... подробнее →
НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО16.04.2019 20:59
Подразделения НВФ активно применяют лазеры против снайперов ООС. Противник на днях ослепил еще одного украинского военного и получили ответ. Об этом сообщил Центр волонтеров «People's ... подробнее →
В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов16.04.2019 20:31
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что если жители ОРДЛО получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство. Об этом он заявил в ... подробнее →
"ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал16.04.2019 20:05
Скандальноизвестная представительница МИД России Мария Захарова возмущена, что на оккупированной части Донбасса местные жители не могут принять участие в выборах президента в Украине, пишет ... подробнее →
Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара16.04.2019 19:38
Викарий архиепархии Парижа Филип Марсе надеется, что возникший пожар в соборе Парижской Богоматери — несчастный случай, а не преднамеренное преступление. В интервью журналистам, он также ... подробнее →
ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО16.04.2019 19:06
Украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками провели успешную спецоперацию по пресечению провокационных обстрелов боевиков, пишет Апостроф . Вследствие ... подробнее →
На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд16.04.2019 18:34
29 апреля из Киева в Мариуполь отправится поезд под номером 210. Об этом 0629 сообщили в «Укрзалізниці». Это дополнительный поезд, который станет четвертым по счету, и вывезет ... подробнее →
Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз16.04.2019 18:05
17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа. Об этом 16 апреля сообщила синоптик Наталка Диденко на ... подробнее →
Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»16.04.2019 17:42
Главный педиатр Украины Евгений Комаровский заявил о том, что некоторые пациенты принимают сразу несколько лекарственных препаратов для лечения простудных заболеваний, и это большая ошибка. Как ... подробнее →
Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС16.04.2019 17:18
72,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 25,4% - за действующего Президента ... подробнее →
У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16.04.2019 16:55
Освобожденная из-под стражи народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта, намерена выйти на работу в Верховную Раду уже на следующем пленарном заседании. Об этом ... подробнее →
На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16.04.2019 16:38
На Луганщине полицейские немедленно реагируют и проверяют сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской ... подробнее →
Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16.04.2019 16:13
На территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области на перемене неизвестный распылил газовый баллончик. В результате были госпитализированы около 20 учеников. Об этом сообщил отдел ... подробнее →
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