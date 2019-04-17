Раскрыта тайна дольменов17.04.2019 22:48
Древние сооружения всегда были загадкой для научного сообщества. Международная исследовательская группа на территории Ирландии и Швеции обнаружила в мегалитических ... подробнее →
Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство17.04.2019 22:30
О пользе лимона в качестве ценного кладезя витамина С знают практически все. Но далеко не все в курсе о том, сколько полезного может гарантировать обычный лимон со щепоткой соли, оставленный около ... подробнее →
На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ17.04.2019 22:13
Сегодня стало известно, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, 13 апреля зафиксировал российскую радиолокационную станцию артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, которая входит в состав ... подробнее →
ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов17.04.2019 21:46
Украинские защитники на Донбассе провели блистательную спецоперацию на Востоке украинского государства, устроив наемникам из России самый настоящий «ад на земле». Как пишет ... подробнее →
Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе17.04.2019 21:30
В сети появился неофициальный «трейлер» дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Любительский ролик можно посмотреть в YouTube. Это нарезка из фрагментов рабочих поездок президента Петра Порошенко, процесса ... подробнее →
«Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»17.04.2019 21:15
Сторонник «русского мира», политолог из РФ Роман Манекин сообщил о новых фактах пыток в «полиции ДНР». Соответствующий пост он разместил на своей странице ВКонтакте. ... подробнее →
Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам17.04.2019 21:00
Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН. По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил ... подробнее →
Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт17.04.2019 20:45
Николай Спиридонов заявил журналистам Новости Украины – From-UA, что Петр Порошенко вполне может преподнести своему конкуренту в борьбе за президентское кресло неприятный сюрприз. ... подробнее →
Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»17.04.2019 20:30
На протяжении долгих пяти лет на Востоке украинского государства идет война. Страна-агрессор Российская Федерация всячески поддерживает и контролирует действия самопровозглашенных, не признанных ... подробнее →
Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей17.04.2019 20:15
В Трехизбенке (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» повреждены частные дома мирных жителей. Об этом сегодня, 17 ... подробнее →
Диетолог рассказала, как правильно пить чай17.04.2019 20:00
Узнайте, какой чай полезно пить и действительно ли самый полезный - зеленый чай. Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook дала совет, какой чай полезно пить, сообщает ... подробнее →
В МВД ждут представителей от штабов Порошенко и Зеленского для схематизации дебатов17.04.2019 19:48
Представителей штабов кандидатов в президенты ждут в Министерстве внутренних дел для наработки окончательной схемы проведения дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом рассказал журналистам 17 апреля ... подробнее →
На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты17.04.2019 19:30
На Донбассе командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытается дестабилизировать ситуацию на линии разграничения: боевые столкновения с применением запрещенного минскими договоренностями ... подробнее →
Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"17.04.2019 19:15
В связи с высокой вероятностью победы на выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского Москва экстренно приступила к корректировке политики на оккупированном Донбассе. О планах Кремля по ... подробнее →
Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов17.04.2019 19:00
Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов". Информация об этом размещена на ... подробнее →
Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко17.04.2019 18:45
Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сможет противостоять на дебатах своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Как передает replyua.net , об ... подробнее →
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В ВР рассказали, до какого числа у Зеленского есть возможность распустить парламент17:46
- С 1 июля повысится стоимость паспортов в Украине17:31
- «Уже рисуют на карте»: Украине грозит появление новой «республики», назван лидер17:14
- В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским17:00
- Правительство еще раз переписало цены на газ16:47
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц16:10
- «Коллеги, собирайте подписи!»: Парубий заявил о готовности уйти в отставку, но озвучил условия15:55
- Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского15:35
- После победы Зеленского Кабмин ждут кадровые перестановки — источник15:20
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы