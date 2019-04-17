Раскрыта тайна дольменов17.04.2019 22:48
Древние сооружения всегда были загадкой для научного сообщества. Международная исследовательская группа на территории Ирландии и Швеции обнаружила в мегалитических ... подробнее →
Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство17.04.2019 22:30
О пользе лимона в качестве ценного кладезя витамина С знают практически все. Но далеко не все в курсе о том, сколько полезного может гарантировать обычный лимон со щепоткой соли, оставленный около ... подробнее →
На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ17.04.2019 22:13
Сегодня стало известно, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, 13 апреля зафиксировал российскую радиолокационную станцию артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, которая входит в состав ... подробнее →
ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов17.04.2019 21:46
Украинские защитники на Донбассе провели блистательную спецоперацию на Востоке украинского государства, устроив наемникам из России самый настоящий «ад на земле». Как пишет ... подробнее →
Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе17.04.2019 21:30
В сети появился неофициальный «трейлер» дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Любительский ролик можно посмотреть в YouTube. Это нарезка из фрагментов рабочих поездок президента Петра Порошенко, процесса ... подробнее →
«Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»17.04.2019 21:15
Сторонник «русского мира», политолог из РФ Роман Манекин сообщил о новых фактах пыток в «полиции ДНР». Соответствующий пост он разместил на своей странице ВКонтакте. ... подробнее →
Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам17.04.2019 21:00
Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН. По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил ... подробнее →
Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт17.04.2019 20:45
Николай Спиридонов заявил журналистам Новости Украины – From-UA, что Петр Порошенко вполне может преподнести своему конкуренту в борьбе за президентское кресло неприятный сюрприз. ... подробнее →
Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»17.04.2019 20:30
На протяжении долгих пяти лет на Востоке украинского государства идет война. Страна-агрессор Российская Федерация всячески поддерживает и контролирует действия самопровозглашенных, не признанных ... подробнее →
Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей17.04.2019 20:15
В Трехизбенке (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» повреждены частные дома мирных жителей. Об этом сегодня, 17 ... подробнее →
Диетолог рассказала, как правильно пить чай17.04.2019 20:00
Узнайте, какой чай полезно пить и действительно ли самый полезный - зеленый чай. Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook дала совет, какой чай полезно пить, сообщает ... подробнее →
В МВД ждут представителей от штабов Порошенко и Зеленского для схематизации дебатов17.04.2019 19:48
Представителей штабов кандидатов в президенты ждут в Министерстве внутренних дел для наработки окончательной схемы проведения дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом рассказал журналистам 17 апреля ... подробнее →
На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты17.04.2019 19:30
На Донбассе командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытается дестабилизировать ситуацию на линии разграничения: боевые столкновения с применением запрещенного минскими договоренностями ... подробнее →
Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"17.04.2019 19:15
В связи с высокой вероятностью победы на выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского Москва экстренно приступила к корректировке политики на оккупированном Донбассе. О планах Кремля по ... подробнее →
Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов17.04.2019 19:00
Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов". Информация об этом размещена на ... подробнее →
Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко17.04.2019 18:45
Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сможет противостоять на дебатах своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Как передает replyua.net , об ... подробнее →
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