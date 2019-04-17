Раскрыта тайна дольменов

17.04.2019 22:48

Древние сооружения всегда были загадкой для научного сообщества.  Международная исследовательская группа на территории Ирландии и Швеции обнаружила в мегалитических ... подробнее →

Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство

17.04.2019 22:30

О пользе лимона в качестве ценного кладезя витамина С знают практически все. Но далеко не все в курсе о том, сколько полезного может гарантировать обычный лимон со щепоткой соли, оставленный около ... подробнее →

На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ

17.04.2019 22:13

Сегодня стало известно, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, 13 апреля зафиксировал российскую радиолокационную станцию артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, которая входит в состав ... подробнее →

ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов

17.04.2019 21:46

Украинские защитники на Донбассе провели блистательную спецоперацию на Востоке украинского государства, устроив наемникам из России самый настоящий «ад на земле». Как пишет  ... подробнее →

Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе

17.04.2019 21:30

В сети появился неофициальный «трейлер» дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Любительский ролик можно посмотреть в YouTube. Это нарезка из фрагментов рабочих поездок президента Петра Порошенко, процесса ... подробнее →

«Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»

17.04.2019 21:15

Сторонник «русского мира», политолог из РФ Роман Манекин сообщил о новых фактах пыток в «полиции ДНР». Соответствующий пост он разместил на своей странице ВКонтакте. ... подробнее →

Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам

17.04.2019 21:00

Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН. По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил ... подробнее →

Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт

17.04.2019 20:45

Николай Спиридонов заявил журналистам Новости Украины – From-UA, что  Петр Порошенко вполне может преподнести своему конкуренту в борьбе за президентское кресло неприятный сюрприз. ... подробнее →

Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»

17.04.2019 20:30

На протяжении долгих пяти лет на Востоке украинского государства идет война. Страна-агрессор Российская Федерация всячески поддерживает и контролирует действия самопровозглашенных, не признанных ... подробнее →

Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей

17.04.2019 20:15

В Трехизбенке (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» повреждены частные дома мирных жителей. Об этом сегодня, 17 ... подробнее →

Диетолог рассказала, как правильно пить чай

17.04.2019 20:00

Узнайте, какой чай полезно пить и действительно ли самый полезный - зеленый чай. Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook дала совет, какой чай полезно пить, сообщает  ... подробнее →

В МВД ждут представителей от штабов Порошенко и Зеленского для схематизации дебатов

17.04.2019 19:48

Представителей штабов кандидатов в президенты ждут в Министерстве внутренних дел для наработки окончательной схемы проведения дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом рассказал журналистам 17 апреля ... подробнее →

На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты

17.04.2019 19:30

На Донбассе командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытается дестабилизировать ситуацию на линии разграничения: боевые столкновения с применением запрещенного минскими договоренностями ... подробнее →

Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"

17.04.2019 19:15

В связи с высокой вероятностью победы на выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского Москва экстренно приступила к корректировке политики на оккупированном Донбассе. О планах Кремля по ... подробнее →

Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов

17.04.2019 19:00

Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов". Информация об этом размещена на ... подробнее →

Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко

17.04.2019 18:45

Шоумен и кандидат в президенты  Владимир Зеленский  сможет противостоять на дебатах своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Как передает  replyua.net , об ... подробнее →

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