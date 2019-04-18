Украина вошла в ТОП-10 рейтинга "самых несчастных" экономик мира, который ежегодно составляет агентство Bloomberg на основе показателей безработицы и инфляции, пишет Сегодня . По итогам 2018 года ... подробнее →

Спасатели перед поминальными днями начали проверят безопасность кладбищ Мариуполя. Об этом сообщает 0629. 17 апреля специалисты пиротехнических работ обследовали кладбище в пос. Сартана. ... подробнее →

Постановление Окружного административного суда г. Киева о незаконной национализации Приватбанка никак не скажется на текущей деятельности госструктуры. Об этом говорят не только в самом Приватбанке и ... подробнее →

На временно неподконтрольной территории Луганской области обострилась ситуация с обеспечением населения мясной продукцией. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор группы ... подробнее →

Россия начала новый виток экономической войны против Украины и нанесла второй удар, официально запретив импорт труб из Украины. Сегодня днем правительство Медведева уже объявила о полном запрете ... подробнее →

Украинцам рассказали об организации дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые запланированы накануне второго тура выборов 19 апреля. У правоохранителей ... подробнее →

День будет наполнен излишней эмоциональностью. Многие знаки могут чувствовать себя не слишком комфортно. Хотите знать, что вас ждет 19 апреля? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. ... подробнее →