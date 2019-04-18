В «ЛНР» обострилась ситуация с поставками мясной продукции, — Дмитрий Тымчук18.04.2019 22:31
На временно неподконтрольной территории Луганской области обострилась ситуация с обеспечением населения мясной продукцией. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор группы ... подробнее →
Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда18.04.2019 22:10
Постановление Окружного административного суда г. Киева о незаконной национализации Приватбанка никак не скажется на текущей деятельности госструктуры. Об этом говорят не только в самом Приватбанке и ... подробнее →
Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО18.04.2019 21:53
Спасатели перед поминальными днями начали проверят безопасность кладбищ Мариуполя. Об этом сообщает 0629. 17 апреля специалисты пиротехнических работ обследовали кладбище в пос. Сартана. ... подробнее →
Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира18.04.2019 21:28
Украина вошла в ТОП-10 рейтинга "самых несчастных" экономик мира, который ежегодно составляет агентство Bloomberg на основе показателей безработицы и инфляции, пишет Сегодня . По итогам 2018 года ... подробнее →
Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление18.04.2019 21:11
Заместитель исполняющего обязанности главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко прокомментировал возможную раздачу российских паспортов в ОРДЛО. Об этом пишет Трибун ... подробнее →
Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев18.04.2019 20:56
День будет наполнен излишней эмоциональностью. Многие знаки могут чувствовать себя не слишком комфортно. Хотите знать, что вас ждет 19 апреля? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. ... подробнее →
Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"18.04.2019 20:39
Украинцам рассказали об организации дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые запланированы накануне второго тура выборов 19 апреля. У правоохранителей ... подробнее →
Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго18.04.2019 20:19
Россия начала новый виток экономической войны против Украины и нанесла второй удар, официально запретив импорт труб из Украины. Сегодня днем правительство Медведева уже объявила о полном запрете ... подробнее →
День второго тура выборов: Как будут работать КПВВ на Донбассе18.04.2019 20:01
На Донбассе 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения будут работать в штатном режиме с усиленными мерами ... подробнее →
Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»18.04.2019 19:37
Жители неподконтрольных территорий Донбасса считают Владимира Путина «слабаком и трусом» за то, что не оправдал их надежд на присоединение к России. Об этом в своем блоге написал ... подробнее →
Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется18.04.2019 19:18
Один из бывших главарей "ДНР" Павел Губарев требует федерализации Украины, в противном случае между Донбассом и Галичиной якобы начнется война. Об этом российский наемник рассказал в интервью одному ... подробнее →
Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18.04.2019 18:51
Вам приходилось не жить, а бесконечно что-то преодолевать. Такое бывает, когда стремишься к лучшему, а время приходится тратить только на то, чтобы не скатиться в еще более худшее. Зато теперь ... подробнее →
Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18.04.2019 18:26
В ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины ... подробнее →
Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…18.04.2019 17:59
В Украине 15 апреля закончилась вторая кампания по смене места голосования украинцев перед вторым туром президентских выборов. Ее итоги принесли интересные неожиданности. Без первого, нет второго ... подробнее →
В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника18.04.2019 17:42
Украинское подразделение «К-2» из состава 54-й ОМБр ВСУ подорвало позиции членов НВФ на передовой Донбасса, ответив на серию провокационных обстрелов. Соответствующее видео было ... подробнее →
Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной»18.04.2019 17:19
«Народной губернатор» Донбасса Павел Губарев заявил, что Украине нужна федерализация, в противном случае возможна война между Донбассом и Галичиной. Об это он заявил в одном из ... подробнее →
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