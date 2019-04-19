Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании

19.04.2019 22:35

Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ", обязав украинский госконцерн "Укроборонпром" выплатить ей 2,1 миллиона гривен ... подробнее →

В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка

19.04.2019 22:14

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей из-за повышения напряженности боевой подготовки, возросло количество случаев самовольного оставления участниками ... подробнее →

В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы

19.04.2019 21:52

В больницы временно оккупированного Донецка завезли большое количество медикаментов. Главари боевиков «ДНР» «ожидают обострения». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко

19.04.2019 21:26

Кандидат в президенты Владимир Зеленский воспользовался возможностью последней реплики и за минуту напомнил своему оппоненту Петру Порошенко о проблемах с реформами. Об этом он сказал во время ... подробнее →

Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине

19.04.2019 21:08

Букмекеры обновили котировки на второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, и куда вышли двое кандидатов - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр ... подробнее →

«Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом

19.04.2019 20:53

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил действующему президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время сегодняшних дебатов, пишет ... подробнее →

Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО

19.04.2019 20:37

Курс наличного доллара в украинских обменниках резко подорожал в пятницу, 19 апреля, на фоне новостей о Приватбанке. Окружный административный суд Киева вынес решения о незаконности национализации ... подробнее →

На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки

19.04.2019 20:17

На дороге Запорожье-Мариуполь все чаще фиксируются факты вандализма. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Запорожской области, пишет mrpl.city . Так, на отремонтированном участке дороги ... подробнее →

В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты

19.04.2019 19:52

Жительницы Лисичанска распространяли фейки про одного кандидата в президенты. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун . Вчера, 18 апреля, в полицию поступило ... подробнее →

У каких знаков Зодиака легкая рука?

19.04.2019 19:35

По одному из устойчивых словосочетаний, «легкая рука» означает удачное везение. Эта фраза переместилась на все сферы жизни, несмотря на то, что изначально выражение пошло от удачливых ... подробнее →

Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»

19.04.2019 19:19

Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд грн. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае неплательщикам вернут пеню, пишут Донецкие новости . Киевлянка ... подробнее →

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО

19.04.2019 18:54

Ни лично народный депутат Андрей Билецкий, ни "Национальный корпус" не намерены присутствовать на дебатах между кандидатами в президенты 19 апреля, поскольку "все, что они хотели услышать от ... подробнее →

Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»

19.04.2019 18:30

Предвыборные лозунги, которые использовал Петр Порошенко, практически раскололи украинское общество Об этом в видео-интервью Politeka рассказала председатель правления общественной организации ... подробнее →

Насколько дороже стала пасхальная корзина

19.04.2019 18:10

В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 8% – до 435 гривен. В частности, стоимость соответствующей корзины продуктов в прошлом году составляла 404 гривни, пишет директор ... подробнее →

Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе

19.04.2019 17:44

Сепаратисты обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5 Луганской области. Как пишет « Слово и Дело », об этом сегодня сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook. По ... подробнее →

Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков

19.04.2019 17:28

В воскресенье, 21 апреля, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 на телеканале «1+1» будут обнародованы результаты экзит-пола. Так пишет replyua.net. Так же было и ... подробнее →

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