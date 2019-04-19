Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании19.04.2019 22:35
Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ", обязав украинский госконцерн "Укроборонпром" выплатить ей 2,1 миллиона гривен ... подробнее →
В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка19.04.2019 22:14
На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей из-за повышения напряженности боевой подготовки, возросло количество случаев самовольного оставления участниками ... подробнее →
В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы19.04.2019 21:52
В больницы временно оккупированного Донецка завезли большое количество медикаментов. Главари боевиков «ДНР» «ожидают обострения». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко19.04.2019 21:26
Кандидат в президенты Владимир Зеленский воспользовался возможностью последней реплики и за минуту напомнил своему оппоненту Петру Порошенко о проблемах с реформами. Об этом он сказал во время ... подробнее →
Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине19.04.2019 21:08
Букмекеры обновили котировки на второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, и куда вышли двое кандидатов - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр ... подробнее →
«Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом19.04.2019 20:53
Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил действующему президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время сегодняшних дебатов, пишет ... подробнее →
Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО19.04.2019 20:37
Курс наличного доллара в украинских обменниках резко подорожал в пятницу, 19 апреля, на фоне новостей о Приватбанке. Окружный административный суд Киева вынес решения о незаконности национализации ... подробнее →
На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки19.04.2019 20:17
На дороге Запорожье-Мариуполь все чаще фиксируются факты вандализма. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Запорожской области, пишет mrpl.city . Так, на отремонтированном участке дороги ... подробнее →
В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты19.04.2019 19:52
Жительницы Лисичанска распространяли фейки про одного кандидата в президенты. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун . Вчера, 18 апреля, в полицию поступило ... подробнее →
У каких знаков Зодиака легкая рука?19.04.2019 19:35
По одному из устойчивых словосочетаний, «легкая рука» означает удачное везение. Эта фраза переместилась на все сферы жизни, несмотря на то, что изначально выражение пошло от удачливых ... подробнее →
Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»19.04.2019 19:19
Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд грн. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае неплательщикам вернут пеню, пишут Донецкие новости . Киевлянка ... подробнее →
Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО19.04.2019 18:54
Ни лично народный депутат Андрей Билецкий, ни "Национальный корпус" не намерены присутствовать на дебатах между кандидатами в президенты 19 апреля, поскольку "все, что они хотели услышать от ... подробнее →
Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»19.04.2019 18:30
Предвыборные лозунги, которые использовал Петр Порошенко, практически раскололи украинское общество Об этом в видео-интервью Politeka рассказала председатель правления общественной организации ... подробнее →
Насколько дороже стала пасхальная корзина19.04.2019 18:10
В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 8% – до 435 гривен. В частности, стоимость соответствующей корзины продуктов в прошлом году составляла 404 гривни, пишет директор ... подробнее →
Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе19.04.2019 17:44
Сепаратисты обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5 Луганской области. Как пишет « Слово и Дело », об этом сегодня сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook. По ... подробнее →
Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков19.04.2019 17:28
В воскресенье, 21 апреля, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 на телеканале «1+1» будут обнародованы результаты экзит-пола. Так пишет replyua.net. Так же было и ... подробнее →
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