Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании19.04.2019 22:35
Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ", обязав украинский госконцерн "Укроборонпром" выплатить ей 2,1 миллиона гривен ... подробнее →
В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка19.04.2019 22:14
На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей из-за повышения напряженности боевой подготовки, возросло количество случаев самовольного оставления участниками ... подробнее →
В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы19.04.2019 21:52
В больницы временно оккупированного Донецка завезли большое количество медикаментов. Главари боевиков «ДНР» «ожидают обострения». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко19.04.2019 21:26
Кандидат в президенты Владимир Зеленский воспользовался возможностью последней реплики и за минуту напомнил своему оппоненту Петру Порошенко о проблемах с реформами. Об этом он сказал во время ... подробнее →
Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине19.04.2019 21:08
Букмекеры обновили котировки на второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, и куда вышли двое кандидатов - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр ... подробнее →
«Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом19.04.2019 20:53
Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил действующему президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время сегодняшних дебатов, пишет ... подробнее →
Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО19.04.2019 20:37
Курс наличного доллара в украинских обменниках резко подорожал в пятницу, 19 апреля, на фоне новостей о Приватбанке. Окружный административный суд Киева вынес решения о незаконности национализации ... подробнее →
На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки19.04.2019 20:17
На дороге Запорожье-Мариуполь все чаще фиксируются факты вандализма. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Запорожской области, пишет mrpl.city . Так, на отремонтированном участке дороги ... подробнее →
В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты19.04.2019 19:52
Жительницы Лисичанска распространяли фейки про одного кандидата в президенты. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун . Вчера, 18 апреля, в полицию поступило ... подробнее →
У каких знаков Зодиака легкая рука?19.04.2019 19:35
По одному из устойчивых словосочетаний, «легкая рука» означает удачное везение. Эта фраза переместилась на все сферы жизни, несмотря на то, что изначально выражение пошло от удачливых ... подробнее →
Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»19.04.2019 19:19
Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд грн. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае неплательщикам вернут пеню, пишут Донецкие новости . Киевлянка ... подробнее →
Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО19.04.2019 18:54
Ни лично народный депутат Андрей Билецкий, ни "Национальный корпус" не намерены присутствовать на дебатах между кандидатами в президенты 19 апреля, поскольку "все, что они хотели услышать от ... подробнее →
Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»19.04.2019 18:30
Предвыборные лозунги, которые использовал Петр Порошенко, практически раскололи украинское общество Об этом в видео-интервью Politeka рассказала председатель правления общественной организации ... подробнее →
Насколько дороже стала пасхальная корзина19.04.2019 18:10
В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 8% – до 435 гривен. В частности, стоимость соответствующей корзины продуктов в прошлом году составляла 404 гривни, пишет директор ... подробнее →
Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе19.04.2019 17:44
Сепаратисты обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5 Луганской области. Как пишет « Слово и Дело », об этом сегодня сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook. По ... подробнее →
Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков19.04.2019 17:28
В воскресенье, 21 апреля, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 на телеканале «1+1» будут обнародованы результаты экзит-пола. Так пишет replyua.net. Так же было и ... подробнее →
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- В штабе Зеленского назвали приоритетным направление, связанное с контактами в РФ22:37
- Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей22:20
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Не говорите теперь, что Путин неудачник21:40
- После выборов у украинцев будут забирать авто: детали закона21:30
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко21:20
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- «Все страны постсоветского союза, посмотрите на Украину. Все возможно»: Зеленский выступил с мощной речью21:00
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей20:20
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда
- На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты