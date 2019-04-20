На Донбассе 19 апреля была ликвидирована 23-летняя террористка "ДНР" Лилия Эгамбердиева. О смерти террористки рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения ... подробнее →

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области в продаже появились значки с «георгиевскими лентами». Об этом DonPress сообщают дончане, которые ... подробнее →

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о том, что кураторы боевиков "ЛДНР" отбирают у сепаратистов документы, предотвращая дезертирство. Кураторы Кремля ужесточили ... подробнее →

На знаменитом общежитии в центре Донецка, которое принадлежало Донецкому национальному техническому университету до его переезда из города, появился большой баннер «Наш выбор — ... подробнее →

ВСУ ликвидировали российского наемника из Ханты-Мансийска под Мариуполем. Об этом написал в соцсетях один из террористов т.н. "ДНР" Дмитрий Яремко, пишет 0629. 13 апреля 2019 года под ... подробнее →

На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию ведутся активные строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста к концу 2019 года. Об этом сообщают местные ... подробнее →

«Глава» «ДНР» Денис Пушилин недоволен заявлением президента Украины Петра Порошенко о достигнутой договоренности о «пасхальном перемирии». Об этом говорится в ... подробнее →

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, бойцы ВСУ ликвидировали укрепление боевиков так называемой ДНР на Ясиноватской развязке. Об этом сообщают волонтеры фонда "Возвращайся ... подробнее →

20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день 20.04.2019 12:27 20 апреля отмечается Акулин день. В этот день обязательно следили за погодой: солнце и крепкий мороз сулили хороший урожай гречихи и хлебов, пишет from-ua. Если ночь была ясной, то можно было ... подробнее →