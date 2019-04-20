В Украину вновь пришла Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Во Львовской области за последние дни зафиксированы 15 случаев опасного заболевания. Среди заболевших, к сожалению, двое детей, сообщает ... подробнее →

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров надеется, что «новая или старая» власть в Украине проявит «договороспособность и уважение». Об этом он заявил в интервью ... подробнее →

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, после Пасхи (28 апреля) на украинцев ждет еще три волны похолодания — холодное будет через девять дней после праздника, пишет from-ua. ... подробнее →

Юристы штаба Владимира Зеленского не считают угрозой для кандидата судебное разбирательство накануне дня выборов, считая его незаконным. Как сообщалось ранее, вечером 20 апреля в Апелляционном суде ... подробнее →