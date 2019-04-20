В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, бойцы ВСУ ликвидировали укрепление боевиков так называемой ДНР на Ясиноватской развязке. Об этом сообщают волонтеры фонда "Возвращайся ... подробнее →

На Донбассе 19 апреля была ликвидирована 23-летняя террористка "ДНР" Лилия Эгамбердиева. О смерти террористки рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения ... подробнее →

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области в продаже появились значки с «георгиевскими лентами». Об этом DonPress сообщают дончане, которые ... подробнее →

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о том, что кураторы боевиков "ЛДНР" отбирают у сепаратистов документы, предотвращая дезертирство. Кураторы Кремля ужесточили ... подробнее →

Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО 20.04.2019 13:09 На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию ведутся активные строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста к концу 2019 года. Об этом сообщают местные ... подробнее →

Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска 20.04.2019 12:48 ВСУ ликвидировали российского наемника из Ханты-Мансийска под Мариуполем. Об этом написал в соцсетях один из террористов т.н. "ДНР" Дмитрий Яремко, пишет 0629. 13 апреля 2019 года под ... подробнее →