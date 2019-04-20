Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину

20.04.2019 14:51

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о том, что кураторы боевиков "ЛДНР" отбирают у сепаратистов документы, предотвращая дезертирство. Кураторы Кремля ужесточили ... подробнее →

В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов

20.04.2019 14:30

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области в продаже появились значки с «георгиевскими лентами». Об этом DonPress сообщают дончане, которые ... подробнее →

Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"

20.04.2019 14:12

На Донбассе 19 апреля была ликвидирована 23-летняя террористка "ДНР" Лилия Эгамбердиева. О смерти террористки рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения ... подробнее →

Волонтеры рассказали, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком

20.04.2019 13:51

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, бойцы ВСУ ликвидировали укрепление боевиков так называемой ДНР на Ясиноватской развязке. Об этом сообщают волонтеры фонда "Возвращайся ... подробнее →

Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез

20.04.2019 13:30

«Глава» «ДНР» Денис Пушилин недоволен заявлением президента Украины Петра Порошенко о достигнутой договоренности о «пасхальном перемирии». Об этом говорится в ... подробнее →

Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО

20.04.2019 13:09

На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию ведутся активные строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста к концу 2019 года. Об этом сообщают местные ... подробнее →

Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска

20.04.2019 12:48

ВСУ ликвидировали российского наемника из Ханты-Мансийска под Мариуполем. Об этом написал в соцсетях один из террористов т.н. "ДНР" Дмитрий Яремко, пишет 0629. 13 апреля 2019 года под ... подробнее →

20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день

20.04.2019 12:27

20 апреля отмечается Акулин день. В этот день обязательно следили за погодой: солнце и крепкий мороз сулили хороший урожай гречихи и хлебов, пишет from-ua. Если ночь была ясной, то можно было ... подробнее →

Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ

20.04.2019 12:11

На период проведения второго тура выборов президента Украины полиция усилила меры безопасности в регионе. Количество патрульных нарядов на улицах увеличена. Задача полицейских – обеспечить ... подробнее →

Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет

20.04.2019 11:50

Россия категорически отказалась от провозглашения очередного "пасхального" перемирия на Донбассе. О том, почему Кремль пошел на такой шаг, рассказал известный украинский политолог Кирилл Сазонов. ... подробнее →

Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО

20.04.2019 11:31

В Мелитополе в четверг, 18 апреля, простились со старшим сержантом 93 ОМБр "Холодный Яр" Игорем Игнатенко с позывным "Батя", который погиб на Донбассе 12 апреля. Об этом сообщает Заноза . ... подробнее →

Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена

20.04.2019 11:09

Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" признали собственные летальные потери в ходе боя с украинскими воинами 79 ОДШБр на Донбассе. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" ... подробнее →

В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе

20.04.2019 10:48

В аннексированном Крыму (Симферополь) заметили военную технику российских оккупантов. Соответствующие фото опубликованы на странице КРЫМский бандеровец в Twitter, передает apostrophe.ua . ... подробнее →

Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери

20.04.2019 10:29

За минувшие сутки член НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня и четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь

20.04.2019 10:16

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 0/60; ... подробнее →

Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"

20.04.2019 10:12

Российско-террористические войска вновь понесли летальные потери на востоке Украины, когда попытались пойти в атаку на линии фронта. За прошедшие сутки, 19 апреля, боевики незаконных вооруженных ... подробнее →

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