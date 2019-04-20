У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда

20.04.2019 23:10

Юристы штаба Владимира Зеленского не считают угрозой для кандидата судебное разбирательство накануне дня выборов, считая его незаконным. Как сообщалось ранее, вечером 20 апреля в Апелляционном суде ... подробнее →

На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты

20.04.2019 22:35

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, после Пасхи (28 апреля) на украинцев ждет еще три волны похолодания — холодное будет через девять дней после праздника, пишет from-ua. ... подробнее →

В РФ надеются на договороспособность власти в Украине после выборов

20.04.2019 21:59

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров надеется, что «новая или старая» власть в Украине проявит «договороспособность и уважение». Об этом он заявил в интервью ... подробнее →

Болезнь Лайма пришла в Украину: как уберечься

20.04.2019 21:26

В Украину вновь пришла Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Во Львовской области за последние дни зафиксированы 15 случаев опасного заболевания. Среди заболевших, к сожалению, двое детей, сообщает ... подробнее →

На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля

20.04.2019 21:00

В КПВВ «Гнутово» на автомобиле «Мерседес» прибыл 43-летний гражданин Украины, который следовал из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. В ходе работы ... подробнее →

Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя

20.04.2019 20:31

Массовое разграбление шахт Донбасса неизбежно приведет к тому, что скоро в Ростовской области пригодная для употребления питьевая вода станет роскошью. Как пишет блогер Фашик Донецкий из ... подробнее →

Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору

20.04.2019 19:57

В нынешнем году весьма показательна трансформация телевидения. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале исследователей из США, которые проанализировали график закономерности между ... подробнее →

Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне

20.04.2019 19:27

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах. Об этом он сказал во время субботника 20 апреля в ... подробнее →

Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной

20.04.2019 18:58

Эксперты Национального совета экономического развития Украины проанализировали, как росли пенсии в первом квартале 2019 года – выводы – весьма любопытны, пишет Политека. Так в ходе ... подробнее →

На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов

20.04.2019 18:28

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину, который служил в разведывательном взводе оккупантов и пытался выехать на территорию, ... подробнее →

Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд

20.04.2019 18:01

Пассажирский поезд №104 Мариуполь - Киев, который должен был отправиться в путь в 14.50, уже почти два часа стоит на станции. Об этом 0629 сообщили пассажиры. По предварительной информации, на ... подробнее →

Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка

20.04.2019 17:46

Украинцы еще даже не проголосовали во втором туре президентских выборов, а бизнесмен Игорь Коломойский начинает возвращать утраченное за последние пять лет имущество. В четверг 18 апреля Окружной ... подробнее →

Под Киевом убили переселенку из Донецка

20.04.2019 17:30

Под Киевом убили 33-летнюю женщину, переселенку из Донецка, которая подрабатывала в такси. Об этом сегодня, 20 апреля, на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, ... подробнее →

РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов

20.04.2019 17:09

Россия использует жителей оккупированного Донбасса как дешевую рабочую силу. В Сети появился обличительный документ. Обнародовал компромат в Telegram известный сепаратист Евгений Тинянский, ... подробнее →

Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов

20.04.2019 16:52

Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США намерены поддерживать мирную и демократическую Украину. Об этом Волкер написал в Twitter, передает ... подробнее →

Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать

20.04.2019 16:32

Второй тур выборов президента пройдет в Украине 21 апреля. В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 без перерыва. Напомним, в ... подробнее →

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