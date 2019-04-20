У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда20.04.2019 23:10
Юристы штаба Владимира Зеленского не считают угрозой для кандидата судебное разбирательство накануне дня выборов, считая его незаконным. Как сообщалось ранее, вечером 20 апреля в Апелляционном суде ... подробнее →
На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты20.04.2019 22:35
По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, после Пасхи (28 апреля) на украинцев ждет еще три волны похолодания — холодное будет через девять дней после праздника, пишет from-ua. ... подробнее →
В РФ надеются на договороспособность власти в Украине после выборов20.04.2019 21:59
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров надеется, что «новая или старая» власть в Украине проявит «договороспособность и уважение». Об этом он заявил в интервью ... подробнее →
Болезнь Лайма пришла в Украину: как уберечься20.04.2019 21:26
В Украину вновь пришла Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Во Львовской области за последние дни зафиксированы 15 случаев опасного заболевания. Среди заболевших, к сожалению, двое детей, сообщает ... подробнее →
На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля20.04.2019 21:00
В КПВВ «Гнутово» на автомобиле «Мерседес» прибыл 43-летний гражданин Украины, который следовал из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. В ходе работы ... подробнее →
Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20.04.2019 20:31
Массовое разграбление шахт Донбасса неизбежно приведет к тому, что скоро в Ростовской области пригодная для употребления питьевая вода станет роскошью. Как пишет блогер Фашик Донецкий из ... подробнее →
Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору20.04.2019 19:57
В нынешнем году весьма показательна трансформация телевидения. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале исследователей из США, которые проанализировали график закономерности между ... подробнее →
Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне20.04.2019 19:27
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах. Об этом он сказал во время субботника 20 апреля в ... подробнее →
Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной20.04.2019 18:58
Эксперты Национального совета экономического развития Украины проанализировали, как росли пенсии в первом квартале 2019 года – выводы – весьма любопытны, пишет Политека. Так в ходе ... подробнее →
На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов20.04.2019 18:28
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину, который служил в разведывательном взводе оккупантов и пытался выехать на территорию, ... подробнее →
Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд20.04.2019 18:01
Пассажирский поезд №104 Мариуполь - Киев, который должен был отправиться в путь в 14.50, уже почти два часа стоит на станции. Об этом 0629 сообщили пассажиры. По предварительной информации, на ... подробнее →
Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка20.04.2019 17:46
Украинцы еще даже не проголосовали во втором туре президентских выборов, а бизнесмен Игорь Коломойский начинает возвращать утраченное за последние пять лет имущество. В четверг 18 апреля Окружной ... подробнее →
Под Киевом убили переселенку из Донецка20.04.2019 17:30
Под Киевом убили 33-летнюю женщину, переселенку из Донецка, которая подрабатывала в такси. Об этом сегодня, 20 апреля, на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, ... подробнее →
РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов20.04.2019 17:09
Россия использует жителей оккупированного Донбасса как дешевую рабочую силу. В Сети появился обличительный документ. Обнародовал компромат в Telegram известный сепаратист Евгений Тинянский, ... подробнее →
Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов20.04.2019 16:52
Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США намерены поддерживать мирную и демократическую Украину. Об этом Волкер написал в Twitter, передает ... подробнее →
Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать20.04.2019 16:32
Второй тур выборов президента пройдет в Украине 21 апреля. В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 без перерыва. Напомним, в ... подробнее →
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