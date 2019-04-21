В штабе Зеленского назвали приоритетным направление, связанное с контактами в РФ21.04.2019 22:37
В штабе кандидата в президенты Украины и украинского комика Владимира Зеленского заявили о намерении налаживать контакты с Россией. Об этом сообщил отвечающий за формирование государственных ... подробнее →
Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей21.04.2019 22:20
Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud. Издание 9to5Mac сообщает о том, что Apple работает над новым трекинговым приложением, которое заменит функции Find My iPhone и Find My ... подробнее →
Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома21.04.2019 22:00
В этот день не стоит сидеть, сложа руки. Энергия накапливается и требует выплеска. Хотите знать, что вас ждет 22 апреля? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем ... подробнее →
Не говорите теперь, что Путин неудачник21.04.2019 21:40
Как передает replyua.net , после сегодняшних выборов в Украине вряд ли теперь кто-то может назвать президента России Владимира Путина – неудачником. Либо в команде ... подробнее →
После выборов у украинцев будут забирать авто: детали закона21.04.2019 21:30
Важная информация. В начале следующей недели на киевские улицы выйдут работать первые муниципальные парковочные инспекторы. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортной ... подробнее →
Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко21.04.2019 21:20
Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-полла, по результатам которого ... подробнее →
Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21.04.2019 21:10
В чем суть диеты. Если вы перепробовали массу диет, а лишние килограммы все равно на прежнем месте, попробуйте систему питания для похудения «Шесть лепестков», которая основана на ... подробнее →
«Все страны постсоветского союза, посмотрите на Украину. Все возможно»: Зеленский выступил с мощной речью21.04.2019 21:00
Кандидат в президенты Украины, лидер «95 квартала» Владимир Зеленский выступил с мощной речью, обратившись к избирателям, передает replyua.net . В первую ... подробнее →
Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег21.04.2019 20:42
Главарь "Донецкой республики" Денис Пушилин считает, что Донецк вправе рассчитывать на компенсацию от Киева. Правда, он еще не знает, сколько денег ему "должны". Денис Пушилин сделал заявление о ... подробнее →
Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей21.04.2019 20:20
В Австралии избирательные комиссии на участках, где уже завершилось голосование во втором туре президентских выборов, полностью подсчитали голоса. По данным посольства Украины в Австралии победу ... подробнее →
На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: подробности21.04.2019 20:00
Во Львовской области на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь" погиб рабочий . Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец. Как отмечается, 32-летний Андрей Покач ... подробнее →
«Присяга на верность»: оккупанты хотят установить в Крыму памятник верности крымских татар России21.04.2019 19:40
На территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова может быть установлен памятник в честь присяги на верность крымских татар Российской империи, которая состоялась ... подробнее →
В результате ДТП в Волынской области три человека погибло, еще 16 пострадали21.04.2019 19:20
Из-за столкновения автомобиля Volkswagen Caddy и рейсового автобуса сообщением "Луцк – Тернополь" погибли водитель и двое пассажиров легкового авто, рассказали в пресс-службе полиции Волынской ... подробнее →
«Украина избирает нового лидера»: экзитпол21.04.2019 19:00
Согласно появившимся первым данным по результатам голосования на президентских выборах в Украине, в нашей стане видимо появится новый президент. Так, как информирует replyua.net , ... подробнее →
Российский политик: поздравляю украинцев, в отличии от них, у нас россиян выбора нет21.04.2019 18:40
Как передает replyua.net , популярный российский оппозиционный публицист и политик Игорь Эйдман в своем блоге пишет о том, что украинских друзей можно только лишь поздравить с ... подробнее →
Развенчаны популярные мифы о здоровом сне21.04.2019 18:20
Об этом важно знать. Выспаться за пять часов невозможно, за храпом скрываются серьезные нарушения здоровья, а алкоголь не способствует быстрому засыпанию – международная команда специалистов ... подробнее →
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