В штабе Зеленского назвали приоритетным направление, связанное с контактами в РФ

21.04.2019 22:37

В штабе кандидата в президенты Украины и украинского комика Владимира Зеленского заявили о намерении налаживать контакты с Россией. Об этом сообщил отвечающий за формирование государственных ... подробнее →

Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей

21.04.2019 22:20

Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud.  Издание 9to5Mac сообщает о том, что Apple работает над новым трекинговым приложением, которое заменит функции Find My iPhone и Find My ... подробнее →

Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома

21.04.2019 22:00

В этот день не стоит сидеть, сложа руки. Энергия накапливается и требует выплеска.  Хотите знать, что вас ждет 22 апреля? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем ... подробнее →

Не говорите теперь, что Путин неудачник

21.04.2019 21:40

Как передает  replyua.net , после сегодняшних выборов в Украине вряд ли теперь кто-то может назвать президента России  Владимира Путина  – неудачником. Либо в команде ... подробнее →

После выборов у украинцев будут забирать авто: детали закона

21.04.2019 21:30

Важная информация. В начале следующей недели на киевские улицы выйдут работать первые муниципальные парковочные инспекторы. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортной ... подробнее →

Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко

21.04.2019 21:20

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-полла, по результатам которого ... подробнее →

Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»

21.04.2019 21:10

В чем суть диеты. Если вы перепробовали массу диет, а лишние килограммы все равно на прежнем месте, попробуйте систему питания для похудения «Шесть лепестков», которая основана на ... подробнее →

«Все страны постсоветского союза, посмотрите на Украину. Все возможно»: Зеленский выступил с мощной речью

21.04.2019 21:00

Кандидат в президенты Украины, лидер «95 квартала»  Владимир Зеленский  выступил с мощной речью, обратившись к избирателям, передает  replyua.net . В первую ... подробнее →

Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег

21.04.2019 20:42

Главарь "Донецкой республики" Денис Пушилин считает, что Донецк вправе рассчитывать на компенсацию от Киева. Правда, он еще не знает, сколько денег ему "должны". Денис Пушилин сделал заявление о ... подробнее →

Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей

21.04.2019 20:20

В Австралии избирательные комиссии на участках, где уже завершилось голосование во втором туре президентских выборов, полностью подсчитали голоса. По данным посольства Украины в Австралии победу ... подробнее →

На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: подробности

21.04.2019 20:00

Во Львовской области на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь"  погиб рабочий . Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец. Как отмечается, 32-летний Андрей Покач ... подробнее →

«Присяга на верность»: оккупанты хотят установить в Крыму памятник верности крымских татар России

21.04.2019 19:40

На территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова может быть установлен памятник в честь присяги на верность крымских татар Российской империи, которая состоялась ... подробнее →

В результате ДТП в Волынской области три человека погибло, еще 16 пострадали

21.04.2019 19:20

Из-за столкновения автомобиля Volkswagen Caddy и рейсового автобуса сообщением "Луцк – Тернополь" погибли водитель и двое пассажиров легкового авто, рассказали в пресс-службе полиции Волынской ... подробнее →

«Украина избирает нового лидера»: экзитпол

21.04.2019 19:00

Согласно появившимся первым данным по результатам голосования на президентских выборах в Украине, в нашей стане видимо появится новый президент. Так, как информирует  replyua.net , ... подробнее →

Российский политик: поздравляю украинцев, в отличии от них, у нас россиян выбора нет

21.04.2019 18:40

Как передает  replyua.net , популярный российский оппозиционный публицист и политик Игорь Эйдман в своем блоге пишет о том, что украинских друзей можно только лишь поздравить с ... подробнее →

Развенчаны популярные мифы о здоровом сне

21.04.2019 18:20

Об этом важно знать. Выспаться за пять часов невозможно, за храпом скрываются серьезные нарушения здоровья, а алкоголь не способствует быстрому засыпанию – международная команда специалистов ... подробнее →

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