Apple работает над девайсом для отслеживания потерянных вещей 21.04.2019 22:20 Маячок будет синхронизироваться с аккаунтом iCloud. Издание 9to5Mac сообщает о том, что Apple работает над новым трекинговым приложением, которое заменит функции Find My iPhone и Find My ... подробнее →

Не говорите теперь, что Путин неудачник 21.04.2019 21:40 Как передает replyua.net , после сегодняшних выборов в Украине вряд ли теперь кто-то может назвать президента России Владимира Путина – неудачником. Либо в команде ... подробнее →