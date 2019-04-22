С сегодняшнего дня у украинцев будут забирать авто: детали закона22.04.2019 22:48
Уже с 22 апреля в Киеве инспекторы по парковке могут организовать эвакуацию авто, припаркованного в неположенном месте Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий ... подробнее →
В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда22.04.2019 22:28
ПриватБанк будет работать без сбоев, невзирая на решение суда по его статусу. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка Украины. Данный вывод был принят после заседания ... подробнее →
Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России22.04.2019 22:00
Победа Владимира Зеленского на выборах неудобна не только правящей элите Украины, но и России Об этом заявил политолог Юрий Романенко. «Россияне в очередной раз прозевали ... подробнее →
Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение22.04.2019 21:40
С начала текущих суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие22.04.2019 21:20
Курс доллара в Украине в 2019 году будет зависеть от очередного транша МВФ в мае. Если средства не поступят, а скорее всего так и будет, то доллар однозначно "взлетит" до 30 и более. Такой ... подробнее →
Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика22.04.2019 21:03
Известный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, что ждать от погоды на Пасху и майские праздники. "В первых числах мая ожидается +19-21 градус тепла, но 2 мая есть вероятность дождя. ... подробнее →
В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею22.04.2019 20:45
В Украине 21 апреля, миллионерами государственной лотереи «Лото-Забава» стали 2 игрока. Об этом сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л.» на своем сайте, пишет ... подробнее →
Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов22.04.2019 20:30
Валентин Землянский заявил, что у президента Украины действительно есть возможность снизить тарифы. Однако при этом эксперт по энергетическим вопросам подчеркнул, что глава государства может ... подробнее →
Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины22.04.2019 20:18
Украинские корабли, в том числе военные, могут без проблем проходить из Черного в Азовское море по Керченскому проливу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу ... подробнее →
Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским22.04.2019 20:00
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским заявил о своей поддержке суверенитета Украины и ее целостности. Об этом сообщил ... подробнее →
В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца22.04.2019 19:41
В Мариупольском зоопарке произошла кража – администрация обнаружила, что исчезли 6 яиц черных лебедей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУ полиции ... подробнее →
«Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии22.04.2019 19:25
У Зеленского рассказали о громких «посадках» некомпетентный военных и чиновников Иван Апаршин, эксперт по вопросам национальной безопасности в команде Владимира ... подробнее →
У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой22.04.2019 19:13
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше голосов избирателей во втором туре президентских выборов ... подробнее →
Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту22.04.2019 18:55
В Алжире в рамках расследования коррупционных преступлений были арестованы пять миллиардеров. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters и алжирское ... подробнее →
Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма22.04.2019 18:38
Медики назвали самый опасный вид фастфуда. Наверняка, каждый из нас знаком с таким явлением как уличный фастфуд. Это и хот-доги, и шаурма, и популярные закусочные с бургерами, сообщает ... подробнее →
У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат22.04.2019 18:20
Дмитрий Разумков рассказал о том, как новый президент Владимир Зеленский будет решать проблему урегулирования боевых действий на Востоке Украины Спикер избирательного штаба Владимира ... подробнее →
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- «Уже рисуют на карте»: Украине грозит появление новой «республики», назван лидер17:14
- В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским17:00
- Правительство еще раз переписало цены на газ16:47
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц16:10
- «Коллеги, собирайте подписи!»: Парубий заявил о готовности уйти в отставку, но озвучил условия15:55
- Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского15:35
- После победы Зеленского Кабмин ждут кадровые перестановки — источник15:20
- У Зеленского рассказали о первых шагах в борьбе с коррупцией15:00
- В Украине теперь можно получить автономер в онлайн-режиме14:50
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы