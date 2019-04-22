С сегодняшнего дня у украинцев будут забирать авто: детали закона

22.04.2019 22:48

Уже с 22 апреля  в Киеве  инспекторы по парковке могут организовать эвакуацию авто, припаркованного в неположенном месте Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий ... подробнее →

В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда

22.04.2019 22:28

ПриватБанк будет работать без сбоев, невзирая на решение суда по его статусу. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка Украины. Данный вывод был принят после заседания ... подробнее →

Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России

22.04.2019 22:00

Победа  Владимира Зеленского  на выборах неудобна не только правящей элите Украины, но и России Об этом заявил политолог Юрий Романенко. «Россияне в очередной раз прозевали ... подробнее →

Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение

22.04.2019 21:40

С начала текущих суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие

22.04.2019 21:20

Курс доллара в Украине в 2019 году будет зависеть от очередного транша МВФ в мае. Если средства не поступят, а скорее всего так и будет, то доллар однозначно "взлетит" до 30 и более. Такой ... подробнее →

Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика

22.04.2019 21:03

Известный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, что ждать от погоды на Пасху и майские праздники. "В первых числах мая ожидается +19-21 градус тепла, но 2 мая есть вероятность дождя. ... подробнее →

В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею

22.04.2019 20:45

В Украине 21 апреля, миллионерами государственной лотереи «Лото-Забава» стали 2 игрока. Об этом сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л.» на своем сайте, пишет ... подробнее →

Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов

22.04.2019 20:30

Валентин Землянский заявил, что у президента Украины действительно есть возможность снизить тарифы. Однако при этом эксперт по энергетическим вопросам подчеркнул, что глава государства может ... подробнее →

Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины

22.04.2019 20:18

Украинские корабли, в том числе военные, могут без проблем проходить из Черного в Азовское море по Керченскому проливу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу ... подробнее →

Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским

22.04.2019 20:00

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским заявил о своей поддержке суверенитета Украины и ее целостности. Об этом сообщил ... подробнее →

В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца

22.04.2019 19:41

В Мариупольском зоопарке произошла кража – администрация обнаружила, что исчезли 6 яиц черных лебедей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУ полиции ... подробнее →

«Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии

22.04.2019 19:25

У  Зеленского  рассказали о громких «посадках» некомпетентный военных и чиновников Иван Апаршин, эксперт по вопросам национальной безопасности в команде Владимира ... подробнее →

У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой

22.04.2019 19:13

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше голосов избирателей во втором туре президентских выборов ... подробнее →

Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту

22.04.2019 18:55

В Алжире в рамках расследования коррупционных преступлений были арестованы пять миллиардеров. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает  Корреспондент  со ссылкой на Reuters и алжирское ... подробнее →

Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма

22.04.2019 18:38

Медики назвали самый опасный вид фастфуда. Наверняка, каждый из нас знаком с таким явлением как уличный фастфуд. Это и хот-доги, и шаурма, и популярные закусочные с бургерами, сообщает  ... подробнее →

У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат

22.04.2019 18:20

Дмитрий Разумков рассказал о том, как новый президент  Владимир Зеленский  будет решать проблему урегулирования боевых действий на Востоке Украины Спикер избирательного штаба Владимира ... подробнее →

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