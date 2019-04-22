С начала текущих суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

Победа Владимира Зеленского на выборах неудобна не только правящей элите Украины, но и России Об этом заявил политолог Юрий Романенко. «Россияне в очередной раз прозевали ... подробнее →

ПриватБанк будет работать без сбоев, невзирая на решение суда по его статусу. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка Украины. Данный вывод был принят после заседания ... подробнее →

Уже с 22 апреля в Киеве инспекторы по парковке могут организовать эвакуацию авто, припаркованного в неположенном месте Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий ... подробнее →

Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие 22.04.2019 21:20 Курс доллара в Украине в 2019 году будет зависеть от очередного транша МВФ в мае. Если средства не поступят, а скорее всего так и будет, то доллар однозначно "взлетит" до 30 и более. Такой ... подробнее →