В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Верховная Рада планирует запретить посуточную сдачу квартир. Об этом сообщает издание « Телеграф ». Известно, что данный законопроект о внесении изменений регулирует правила ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой области люди не смогут навестить в поминальные дни могилы близких. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированных ... подробнее →

Для того, чтобы решить проблемы оккупированных Крыма и районов Донбасса, Владимиру Зеленскому, возможно, стоит выдвинуть России ультиматум о юридическом переходе к состоянию войны. Об этом " ... подробнее →

В Раде хотят снять с должности Парубия 23.04.2019 20:13 Сегодня в Верховной Раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат и юрист Валерий ... подробнее →