Зеленскому советуют поставить военный ультиматум Путину: чем это грозит23.04.2019 22:41
Для того, чтобы решить проблемы оккупированных Крыма и районов Донбасса, Владимиру Зеленскому, возможно, стоит выдвинуть России ультиматум о юридическом переходе к состоянию войны. Об этом " ... подробнее →
В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких23.04.2019 22:13
На временно оккупированных территориях Донецкой области люди не смогут навестить в поминальные дни могилы близких. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированных ... подробнее →
Депутаты запретят украинцам сдавать квартиры23.04.2019 21:44
Верховная Рада планирует запретить посуточную сдачу квартир. Об этом сообщает издание « Телеграф ». Известно, что данный законопроект о внесении изменений регулирует правила ... подробнее →
В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»23.04.2019 21:16
В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя23.04.2019 20:45
Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов по второму туру выборов президента Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает ... подробнее →
В Раде хотят снять с должности Парубия23.04.2019 20:13
Сегодня в Верховной Раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат и юрист Валерий ... подробнее →
Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность23.04.2019 19:44
Предпраздничная неделя для Львов будет весьма неплохой, но им стоит проявлять особую внимательность при заключении сделок, связанных с финансами. Существует риск, что вас могут обмануть мошенники. ... подробнее →
В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей23.04.2019 19:09
На неподконтрольной Украине территории (НКТ) Луганской области вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к загрязнению питьевой воды сточными водами канализации и росту ... подробнее →
Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину23.04.2019 18:43
Российский президент Владимир Путин на данный момент не планирует встречаться с новым украинским главой государства Владимиром Зеленским, пишет Диалог.UA . Об этом заявил помощник по внешней ... подробнее →
В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма23.04.2019 18:27
Член команды Зеленского Иван Апаршин признался, что вскоре будет раскрыта вся информация по трагедии в Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма. Об этом он написал в своем блоге, передает " ... подробнее →
Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ23.04.2019 17:58
Военнослужащие ВСУ на Донбассе двумя ракетами уничтожили два блиндажа подразделений НВФ на линии разграничения. Видео уничтожения укреплений противника размешено на странице волонтерской группы ... подробнее →
У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами23.04.2019 17:38
Согласно указу «главы ДНР» А. Захарченко от 10.10.2017 года №267, был дан старт формированию «Приазовского казачьего Войска Донецкой Народной Республики», которое ... подробнее →
Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО23.04.2019 17:20
Нардеп Надежда Савченко готова поддерживать программу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом она сообщила СМИ в Верховной Раде, передает " Диалог.UA ". Напомним, ранее украинский ... подробнее →
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину23.04.2019 16:59
С 23 апреля Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, ... подробнее →
В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП23.04.2019 16:37
Военизированные формирования «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области размещают вооружение рядом со школами. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →
"Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины23.04.2019 16:21
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что российские вояки готовы атаковать Харьков, Днепр, Чернигов и другие города в Украине после того, как там начнутся "кровавые события". На этот шаг ... подробнее →
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание09:29
- Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд08:58
- В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов08:29
- Взрыв на шахте на Донбассе: появились новые данные о погибших08:08
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ07:48
- Россия и "ЛНР" умалчивали трагедию - страшный взрыв на шахте в Юрьевке убил десятки горняков07:29
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)11:20
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами11:11
- Гороскоп на 26 апреля: Весам не стоит делать уборку, а Рыбам нужно действовать нестандартно10:51
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание09:29
- На Prozorro заработал интернет-магазин госзакупок09:15
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности