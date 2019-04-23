Зеленскому советуют поставить военный ультиматум Путину: чем это грозит

23.04.2019 22:41

Для того, чтобы решить проблемы оккупированных Крыма и районов Донбасса, Владимиру Зеленскому, возможно, стоит выдвинуть России ультиматум о юридическом переходе к состоянию войны. Об этом " ... подробнее →

В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких

23.04.2019 22:13

На временно оккупированных территориях Донецкой области люди не смогут навестить в поминальные дни могилы близких. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированных ... подробнее →

Депутаты запретят украинцам сдавать квартиры

23.04.2019 21:44

Верховная Рада планирует запретить посуточную сдачу квартир.  Об этом сообщает издание « Телеграф ». Известно, что данный законопроект о внесении изменений регулирует правила ... подробнее →

В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»

23.04.2019 21:16

В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя

23.04.2019 20:45

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов по второму туру выборов президента Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает ... подробнее →

В Раде хотят снять с должности Парубия

23.04.2019 20:13

Сегодня в Верховной Раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат и юрист Валерий ... подробнее →

Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность

23.04.2019 19:44

Предпраздничная неделя для Львов будет весьма неплохой, но им стоит проявлять особую внимательность при заключении сделок, связанных с финансами. Существует риск, что вас могут обмануть мошенники. ... подробнее →

В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей

23.04.2019 19:09

На неподконтрольной Украине территории (НКТ) Луганской области вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к загрязнению питьевой воды сточными водами канализации и росту ... подробнее →

Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину

23.04.2019 18:43

Российский президент Владимир Путин на данный момент не планирует встречаться с новым украинским главой государства Владимиром Зеленским, пишет Диалог.UA . Об этом заявил помощник по внешней ... подробнее →

В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма

23.04.2019 18:27

Член команды Зеленского Иван Апаршин признался, что вскоре будет раскрыта вся информация по трагедии в Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма. Об этом он написал в своем блоге, передает " ... подробнее →

Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ

23.04.2019 17:58

Военнослужащие ВСУ на Донбассе двумя ракетами уничтожили два блиндажа подразделений НВФ на линии разграничения. Видео уничтожения укреплений противника размешено на странице волонтерской группы ... подробнее →

У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами

23.04.2019 17:38

Согласно указу «главы ДНР» А. Захарченко от 10.10.2017 года №267, был дан старт формированию «Приазовского казачьего Войска Донецкой Народной Республики», которое ... подробнее →

Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО

23.04.2019 17:20

Нардеп Надежда Савченко готова поддерживать программу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом она сообщила СМИ в Верховной Раде, передает " Диалог.UA ". Напомним, ранее украинский ... подробнее →

Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину

23.04.2019 16:59

С 23 апреля Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, ... подробнее →

В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП

23.04.2019 16:37

Военизированные формирования «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области размещают вооружение рядом со школами. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →

"Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины

23.04.2019 16:21

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что российские вояки готовы атаковать Харьков, Днепр, Чернигов и другие города в Украине после того, как там начнутся "кровавые события". На этот шаг ... подробнее →

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