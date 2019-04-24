Стало известно, сколько продержится низкая цена на газ для населения24.04.2019 22:43
Шеф-редактор интернет-издания "БизнесЦензор" Сергей Головнев заявил, что в результате достигнутых договоренностей между Кабинетом Министров Украины и Национальной акционерной компанией "Нефтегаз ... подробнее →
Как не набрать вес на «майские» праздники24.04.2019 22:18
Как сбалансировать питание. Эксперты из Университетской клиники Рима Campus Bio-Medico рассказали, какие меры помогут не набрать вес в майские праздники. Статья соответствующего содержания ... подробнее →
Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО24.04.2019 21:46
Указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО Россия признала свою ответственность, как государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе команды победителя выборов президента ... подробнее →
При пожаре в парижском соборе чудом выжили десятки тысяч пчел24.04.2019 21:30
Ульи с насекомыми размещены на крыше собора. Знаменитый Собор Парижской Богоматери серьезно пострадал от пожара, полыхавшего в ночь с 15 по 16 апреля и охватившего всю верхнюю часть средневекового строения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского24.04.2019 21:02
Студия Квартал 95 назвала людей, которые заменят Владимира Зеленского в шоу. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает Корреспондент . На месте ведущего в Лиге смеха окажется ... подробнее →
Почему украинцам не выплачивают субсидии24.04.2019 20:40
Адресаты не получили 13% средств, начисленных через Ощадбанк для выплаты. Проблема не в том, что людям не хватает времени на посещение Госбанка. Им не выдают льготы за февраль и март наличными. ... подробнее →
В Минобороны подтвердили, что ПВО вокруг Киева переоборудовали на деньги Порошенко24.04.2019 20:20
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен. Об этом он сказал в интервью Обозревателю , ... подробнее →
Зеленский стал исключением: «впервые за пятнадцать лет»24.04.2019 20:00
Президентские выборы 2019-го года не смогли расколоть Украину Об этом в видео-интервью Politeka заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований ... подробнее →
Винзаводы в оккупированном Крыму могут остановиться из-за санкций: не хватает бутылок24.04.2019 19:46
В одной из двух компаний, поставлявших виноделам стеклянную тару, акционеры и топ-менеджмент стали американскими. Эта компания отказалась поставлять бутылки на оккупированный полуостров из-за ... подробнее →
«Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением24.04.2019 19:30
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса — это ... подробнее →
На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского24.04.2019 19:15
Команда действующего Президента Петра Порошенко пытается отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского, который одержал победу во втором туре выборов Президента. Об этом сообщает " Страна " со ссылкой ... подробнее →
Политолог рассказал, как Порошенко снова может стать президентом страны24.04.2019 18:58
Сергей Гайдай рассказал журналистам Новости Украины – From-UA, как именно Петр Порошенко может снова стать главой государства. По словам политолога, для этого пока еще действующий ... подробнее →
Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»24.04.2019 18:40
Сегодня в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать введение «пасхального» перемирия с 26 апреля. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ... подробнее →
"Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России24.04.2019 18:15
От бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина поступило заявление о том, что Россия будет вынуждена вернуть Украине незаконно аннексированный Крым. Так, Игорь Гиркин считает, что Украина получит Крым ... подробнее →
Путин разрешил выдачу российских паспортов в «ЛДНР»24.04.2019 18:00
Глава Кремля Владимир Путин поставил свою подпись под указом об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, которые проживают на территории временно оккупированных ... подробнее →
В ВР рассказали, до какого числа у Зеленского есть возможность распустить парламент24.04.2019 17:46
Украинский депутат от партии «Видродження» Валерий Писаренко сообщил, что до 16 июня новый глава государства Владимир Зеленский имеет право на принятие решения о досрочном ... подробнее →
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