«Уже рисуют на карте»: Украине грозит появление новой «республики», назван лидер 24.04.2019 17:14 Часть Украины может отсоединиться из-за результатов президентских выборов 21 апреля в Украине состоялся второй тур голосования: шоумен Владимир Зеленский одержал победу во всех регионах, кроме одного — Львовской области. Блогер Ирина ... подробнее →

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским 24.04.2019 17:00 Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как российский лидер собирается выстраивать линию отношений с Украиной при ее новом руководстве. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ. Песков отметил, что Кремль будет ... подробнее →

Правительство еще раз переписало цены на газ 24.04.2019 16:47 В "Нефтогазе" заявили, что согласовали с Кабмином снижение цены на газ для населения до 8247 гривен за тысячу кубов. То есть, вместо нынешних 8,55 гривен за куб, с мая люди будут платить на 30 копеек ... подробнее →