Кинокритики после торжественной премьеры в Лос-Анджелесе дали исключительно положительные отзывы о супергеройском фильме "Мстители: Финал", который является долгожданным финалом десятилетней истории о ... подробнее →

В России к инагурации Владимира Зеленского выпустят серебряную монету с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Арт-Грани». « Мастера … ... подробнее →

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 1 - получил ... подробнее →

Последние дни апреля будут очень теплыми, однако в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, 24 апреля, в среду, в большинстве ... подробнее →

После проведения президентских выборов в украинском государстве на Донбассе, пока, к сожалению, война не прекратилась. Российские наемники продолжают активно стрелять по позициям ВСУ. В свою очередь ... подробнее →

Какие очки не утомляют глаз. Офтальмологи предпочитают солнцезащитным очкам с линзами коричневого и серого цвета. Об этом рассказал заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской ... подробнее →

Сегодня киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче 25 тура чемпионата Украины. Трансляция начнется в 18:30, а смотреть игру можно на телеканале 2+2, сообщает РБК-УКРАИНА . Букмекеры не смогли ... подробнее →

Согласно данным украинской разведки, из-за отравления грязной водой сразу несколько десятков пророссийских боевиков и подконтрольных России террористов на Донбассе оказались в больнице, ... подробнее →

Медики рассказали о вреде электронных сигарет 24.04.2019 09:29 По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение – причина 16% смертей среди людей старше 30 лет в Европе. Большинство из этих смертей –преждевременны. В Украине эпидемия ... подробнее →