Ульи с насекомыми размещены на крыше собора. Знаменитый Собор Парижской Богоматери серьезно пострадал от пожара, полыхавшего в ночь с 15 по 16 апреля и охватившего всю верхнюю часть средневекового строения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО Россия признала свою ответственность, как государства-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе команды победителя выборов президента ... подробнее →

Как сбалансировать питание. Эксперты из Университетской клиники Рима Campus Bio-Medico рассказали, какие меры помогут не набрать вес в майские праздники. Статья соответствующего содержания ... подробнее →

Шеф-редактор интернет-издания "БизнесЦензор" Сергей Головнев заявил, что в результате достигнутых договоренностей между Кабинетом Министров Украины и Национальной акционерной компанией "Нефтегаз ... подробнее →

В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского 24.04.2019 21:02 Студия Квартал 95 назвала людей, которые заменят Владимира Зеленского в шоу. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает Корреспондент . На месте ведущего в Лиге смеха окажется ... подробнее →