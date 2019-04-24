Правительство еще раз переписало цены на газ 24.04.2019 16:47 В "Нефтогазе" заявили, что согласовали с Кабмином снижение цены на газ для населения до 8247 гривен за тысячу кубов. То есть, вместо нынешних 8,55 гривен за куб, с мая люди будут платить на 30 копеек ... подробнее →

Названы продукты, от которых стареет организм 24.04.2019 16:30 Употребление такой пищи может повлиять на внешний вид. Активное употребление этих продуктов отрицательно влияет на производство белков и гормонов, а также провоцирует воспалительные процессы ... подробнее →