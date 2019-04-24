Много погодных сюрпризов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни24.04.2019 11:02
Последние дни апреля будут очень теплыми, однако в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, 24 апреля, в среду, в большинстве ... подробнее →
Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые24.04.2019 10:45
За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 1 - получил ... подробнее →
В России выпустят килограммовую серебряную монету в честь победы Зеленского24.04.2019 10:30
В России к инагурации Владимира Зеленского выпустят серебряную монету с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Арт-Грани». « Мастера … ... подробнее →
Появились первые оценки новым "Мстителям"24.04.2019 10:25
Кинокритики после торжественной премьеры в Лос-Анджелесе дали исключительно положительные отзывы о супергеройском фильме "Мстители: Финал", который является долгожданным финалом десятилетней истории о ... подробнее →
Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников24.04.2019 10:15
Согласно данным украинской разведки, из-за отравления грязной водой сразу несколько десятков пророссийских боевиков и подконтрольных России террористов на Донбассе оказались в больнице, ... подробнее →
"Динамо" - "Шахтер": анонс встречи лидеров чемпионата24.04.2019 10:05
Сегодня киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче 25 тура чемпионата Украины. Трансляция начнется в 18:30, а смотреть игру можно на телеканале 2+2, сообщает РБК-УКРАИНА . Букмекеры не смогли ... подробнее →
Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках24.04.2019 10:00
Какие очки не утомляют глаз. Офтальмологи предпочитают солнцезащитным очкам с линзами коричневого и серого цвета. Об этом рассказал заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской ... подробнее →
«Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе24.04.2019 09:48
После проведения президентских выборов в украинском государстве на Донбассе, пока, к сожалению, война не прекратилась. Российские наемники продолжают активно стрелять по позициям ВСУ. В свою очередь ... подробнее →
Медики рассказали о вреде электронных сигарет24.04.2019 09:29
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение – причина 16% смертей среди людей старше 30 лет в Европе. Большинство из этих смертей –преждевременны. В Украине эпидемия ... подробнее →
После выборов в Украине массово начали увольняться губернаторы24.04.2019 09:15
В Украине после проведения президентских выборов один за другим начали заявлять о своих отставках председатели областных государственных администраций. В данном случае речь идет о главе Тернопольской ОГА Степане Барна. Как информирует ... подробнее →
6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь24.04.2019 09:00
Извечная женская проблема, особенно для тех, кто не собирается закачивать силикон. Shkarec представил 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь. ВЫ ОШИБЛИСЬ С ВЫБОРОМ ... подробнее →
«Просто пришло время»: в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия24.04.2019 08:45
Народный депутат Украины из группы «Возрождение» Валерий Писаренко начал сбор подписей под проектом постановления за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом Писаренко сообщил на ... подробнее →
Ученые рассказали о существовании уникального типа крови24.04.2019 08:30
Такая кровь встречается крайне редко. Золотая кровь или кровь с нулевым резус-фактором - чрезвычайно редкий тип крови и за последние 50 лет по всему миру насчитали всего 43 человека с такой ... подробнее →
За пленных украинских моряков возьмется Международный трибунал: когда вынесут вердикт24.04.2019 08:14
Дело пленных россиянами в Керченском проливе украинских моряков теперь рассмотрит Международный трибунал по морскому праву Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по ... подробнее →
Украинцы затаили дыхание: астролог дал подробный прогноз по Зеленскому24.04.2019 08:05
Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от новоиспеченного президента Владимира Зеленского, который по результатам второго тура набирает более 73% голосов, передает Главред. ... подробнее →
Самые опасные весенние фрукты и овощи24.04.2019 07:45
Первые весенние помидоры, огурцы или петрушка могут нести в себе серьезную опасность для здоровья, потому к их выбору нужно подходить тщательно. Зачастую в первых весенних овощах уровень нитратов ... подробнее →
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- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- В России выпустят килограммовую серебряную монету в честь победы Зеленского10:30
- Появились первые оценки новым "Мстителям"10:25
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
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- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
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