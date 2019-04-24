«Уже рисуют на карте»: Украине грозит появление новой «республики», назван лидер24.04.2019 17:14
Часть Украины может отсоединиться из-за результатов президентских выборов 21 апреля в Украине состоялся второй тур голосования: шоумен Владимир Зеленский одержал победу во всех регионах, кроме одного — Львовской области. Блогер Ирина ... подробнее →
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским24.04.2019 17:00
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как российский лидер собирается выстраивать линию отношений с Украиной при ее новом руководстве. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ. Песков отметил, что Кремль будет ... подробнее →
Правительство еще раз переписало цены на газ24.04.2019 16:47
В "Нефтогазе" заявили, что согласовали с Кабмином снижение цены на газ для населения до 8247 гривен за тысячу кубов. То есть, вместо нынешних 8,55 гривен за куб, с мая люди будут платить на 30 копеек ... подробнее →
Названы продукты, от которых стареет организм24.04.2019 16:30
Употребление такой пищи может повлиять на внешний вид. Активное употребление этих продуктов отрицательно влияет на производство белков и гормонов, а также провоцирует воспалительные процессы ... подробнее →
MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц24.04.2019 16:10
Украинскую певицу MARUV, которая выиграла национальный отбор на Евровидение в 2019 году, обокрали в киевском аэропорту. Об этом рассказала сама артистка в сторис на своей странице в Instagram, ... подробнее →
«Коллеги, собирайте подписи!»: Парубий заявил о готовности уйти в отставку, но озвучил условия24.04.2019 15:55
Спикер украинского парламента Андрей Парубий не намерен сопротивляться процессу сбора подписей за его отставку . Как передает replyua.net , на сегодняшнем заседании высшего ... подробнее →
Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского24.04.2019 15:35
Верховная Рада собирается ограничить полномочия президента Зеленского. Об этом сообщил народный депутат из группы «Відродження» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook. ... подробнее →
После победы Зеленского Кабмин ждут кадровые перестановки — источник24.04.2019 15:20
В команде Владимира Зеленского обсуждают вопрос замены шести министров. Об этом говорится в материале РБК-Украина». Собеседник РБК-Украина также отметил, что в штабе Зеленского пытаются ... подробнее →
У Зеленского рассказали о первых шагах в борьбе с коррупцией24.04.2019 15:00
Команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского намерена отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес. Об этом заявила ... подробнее →
В Украине теперь можно получить автономер в онлайн-режиме24.04.2019 14:50
Услуга по получению индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины в Facebook, передает ... подробнее →
Активисты в лодках подняли бунт в центре Львова: «Приведет к необратимым изменениям»24.04.2019 14:40
Вчера под стенами Львовской облгосадминистрации прошла акция «Нет новым плотинам! Так свободным рекам» Они требовали разорвать подписанный председателем ЛОГА в 2017 году ... подробнее →
В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского24.04.2019 14:20
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на то, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на Донбассе. Комментируя итоги президентских выборов, он отметил: ... подробнее →
«Без комментариев». Известный силовик подал в отставку24.04.2019 14:00
Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку, сообщает Громадське, передает Корреспондент. Головин рассказал, что во вторник, 23 ... подробнее →
Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео24.04.2019 13:45
Будущий президент Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с боевиками "Л/ДНР", а с Путиным можно будет говорить только в присутствии "Нормандской четверки". Об этом рассказал ... подробнее →
Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова24.04.2019 13:30
Вдова бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила на суде и отвергла версию Генпрокуратуры Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков24.04.2019 13:15
Эксперты считают, что в предстоящем сезоне в Украине могут резко подорожать многие фрукты, поскольку в апреле были сильные заморозки. Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr.ua, ... подробнее →
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